Батьки дітей з інвалідністю можуть отримати відстрочку через "Резерв+": як це зробити

Батьки дітей з інвалідністю тепер можуть отримати відстрочку в додаток "Резерв+". Детальніше розповіли та пояснили, що робити у разі відмови, у суботу у Міноборони, пише УНН.

У застосунку для військовозобов’язаних "Резерв+" запустилась можливість отримати відстрочку для батьків дітей з інвалідністю - прозоро, швидко, без довідок та черг - ідеться у повідомленні.

Система, як вказано, автоматично перевіряє інформацію в державних реєстрах, а користувач отримує результат у смартфоні.

Хто може скористатись новими онлайн-відстрочками

Послугу можуть отримати:

рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю (I або II групи).

"Якщо обидва батьки військовозобов’язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку в "Резерв+", - сказано у повідомленні.

І зазначається, що головна умова - інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності.

Як подати запит через "Резерв+"

Насамперед, як зазначається, треба оновити додаток до останньої версії в AppStore або Google Play:

Авторизуйтесь у застосунку. На головному екрані натисніть три крапки → виберіть «Подати запит на відстрочку» → виберіть потрібний тип відстрочки. Надішліть запит і дочекайтеся сповіщення з результатом.

Якщо не вдалось отримати відстрочку

"Система може відмовити в оформленні відстрочки - найчастіше через те, що в державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність", - зазначили у Міноборони.

Оновити дані, за повідомленням, можна онлайн - в Електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована в системі, спочатку її треба зареєструвати.

Також дані можна оновити в установах.

"Повідомлення з відмовою в застосунку підкаже, куди звернутися - до найближчого центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), органу соціального захисту населення (ОСЗН) за місцем проживання чи Пенсійного Фонду України (ПФУ)", - зазначено у повідомлено.

Якщо запропоновано звернутися до ОСЗН/ЦНАП, у Міноборони зауважують, що "найшвидше це зробити в ОСЗН - їхні фахівці мають технічну можливість одразу внести зміни до реєстру". У ЦНАП процедура може тривати трохи довше, оскільки документи передаються до ОСЗН для обробки, додали у відомстві.

Якщо система повідомляє, що реєстри тимчасово недоступні, радять повторити запит пізніше.

"Зверніть увагу: записи про інвалідність у реєстрах мають бути чинними. Якщо строк дії документа про інвалідність закінчився і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна. У такому разі оновлювати дані не потрібно - подати запит можна буде після отримання нового документа", - вказано у повідомленні.

Які документи потрібні для оновлення

При зверненні до ЦНАП або ОСЗН треба мати з собою такі документи:

свідоцтво про народження або ID-картка дитини;

РНОКПП дитини (якщо є);

пенсійне посвідчення (якщо є);

якщо дитина неповнолітня - медичний висновок про інвалідність (форма № 080/о);

якщо дитина повнолітня - довідка до акта огляду МСЕК (форма № 157-1/о);

РНОКПП одного з батьків;

витяг про зареєстроване місце проживання.

Якщо ви користуєтесь Електронним кабінетом, достатньо скан-копій цих документів, без оригіналів.

Якщо система все одно не знаходить дитину

"У такому випадку фахівець ЦНАП або ОСЗН має перевірити дані разом з вами. Причина може бути у помилці введення. Перевірте серію та номер свідоцтва про народження, номер медичного висновку або довідки МСЕК, дати огляду та строк дії документа", - повідомили у Міноборони.

Наразі відстрочку в "Резерв+" також можуть отримати

Як повідомляється, наразі відстрочку через застосунок можуть отримати:

люди з інвалідністю;

студенти, аспіранти;

батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;

подружжя захисників і захисниць із дитиною;

чоловіки або дружини людей з інвалідністю;

люди з тимчасовою непридатністю;

працівники закладів вищої та профосвіти.

У "Резерв+" з'явиться новий статус: що він означає і кого стосується