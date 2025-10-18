Батьки дітей з інвалідністю можуть отримати відстрочку через "Резерв+": як це зробити
Київ • УНН
Міноборони запустило у застосунку "Резерв+" можливість отримання відстрочки для батьків дітей з інвалідністю. Система автоматично перевіряє дані в реєстрах, а користувач отримує результат на смартфон.
Батьки дітей з інвалідністю тепер можуть отримати відстрочку в додаток "Резерв+". Детальніше розповіли та пояснили, що робити у разі відмови, у суботу у Міноборони, пише УНН.
У застосунку для військовозобов’язаних "Резерв+" запустилась можливість отримати відстрочку для батьків дітей з інвалідністю - прозоро, швидко, без довідок та черг
Система, як вказано, автоматично перевіряє інформацію в державних реєстрах, а користувач отримує результат у смартфоні.
Хто може скористатись новими онлайн-відстрочками
Послугу можуть отримати:
- рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
- рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю (I або II групи).
"Якщо обидва батьки військовозобов’язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку в "Резерв+", - сказано у повідомленні.
І зазначається, що головна умова - інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності.
Як подати запит через "Резерв+"
Насамперед, як зазначається, треба оновити додаток до останньої версії в AppStore або Google Play:
- Авторизуйтесь у застосунку.
- На головному екрані натисніть три крапки → виберіть «Подати запит на відстрочку» → виберіть потрібний тип відстрочки.
- Надішліть запит і дочекайтеся сповіщення з результатом.
Якщо не вдалось отримати відстрочку
"Система може відмовити в оформленні відстрочки - найчастіше через те, що в державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність", - зазначили у Міноборони.
Оновити дані, за повідомленням, можна онлайн - в Електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована в системі, спочатку її треба зареєструвати.
Також дані можна оновити в установах.
"Повідомлення з відмовою в застосунку підкаже, куди звернутися - до найближчого центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), органу соціального захисту населення (ОСЗН) за місцем проживання чи Пенсійного Фонду України (ПФУ)", - зазначено у повідомлено.
Якщо запропоновано звернутися до ОСЗН/ЦНАП, у Міноборони зауважують, що "найшвидше це зробити в ОСЗН - їхні фахівці мають технічну можливість одразу внести зміни до реєстру". У ЦНАП процедура може тривати трохи довше, оскільки документи передаються до ОСЗН для обробки, додали у відомстві.
Якщо система повідомляє, що реєстри тимчасово недоступні, радять повторити запит пізніше.
"Зверніть увагу: записи про інвалідність у реєстрах мають бути чинними. Якщо строк дії документа про інвалідність закінчився і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна. У такому разі оновлювати дані не потрібно - подати запит можна буде після отримання нового документа", - вказано у повідомленні.
Які документи потрібні для оновлення
При зверненні до ЦНАП або ОСЗН треба мати з собою такі документи:
- свідоцтво про народження або ID-картка дитини;
- РНОКПП дитини (якщо є);
- пенсійне посвідчення (якщо є);
- якщо дитина неповнолітня - медичний висновок про інвалідність (форма № 080/о);
- якщо дитина повнолітня - довідка до акта огляду МСЕК (форма № 157-1/о);
- РНОКПП одного з батьків;
- витяг про зареєстроване місце проживання.
Якщо ви користуєтесь Електронним кабінетом, достатньо скан-копій цих документів, без оригіналів.
Якщо система все одно не знаходить дитину
"У такому випадку фахівець ЦНАП або ОСЗН має перевірити дані разом з вами. Причина може бути у помилці введення. Перевірте серію та номер свідоцтва про народження, номер медичного висновку або довідки МСЕК, дати огляду та строк дії документа", - повідомили у Міноборони.
Наразі відстрочку в "Резерв+" також можуть отримати
Як повідомляється, наразі відстрочку через застосунок можуть отримати:
- люди з інвалідністю;
- студенти, аспіранти;
- батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;
- подружжя захисників і захисниць із дитиною;
- чоловіки або дружини людей з інвалідністю;
- люди з тимчасовою непридатністю;
- працівники закладів вищої та профосвіти.
