Родители детей с инвалидностью могут получить отсрочку через "Резерв+": как это сделать
Киев • УНН
Минобороны запустило в приложении "Резерв+" возможность получения отсрочки для родителей детей с инвалидностью. Система автоматически проверяет данные в реестрах, а пользователь получает результат на смартфон.
Родители детей с инвалидностью теперь могут получить отсрочку в приложении "Резерв+". Подробнее рассказали и объяснили, что делать в случае отказа, в субботу в Минобороны, пишет УНН.
В приложении для военнообязанных "Резерв+" запустилась возможность получить отсрочку для родителей детей с инвалидностью - прозрачно, быстро, без справок и очередей
Система, как указано, автоматически проверяет информацию в государственных реестрах, а пользователь получает результат в смартфоне.
Кто может воспользоваться новыми онлайн-отсрочками
Услугу могут получить:
- родные родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родные родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью (I или II группы).
"Если оба родителя военнообязанные, каждый из них может отдельно подать запрос на отсрочку в "Резерв+", - сказано в сообщении.
И отмечается, что главное условие - информация об установленной инвалидности должна быть действующей и внесена в информационные системы Министерства социальной политики, семьи и единства.
Как подать запрос через "Резерв+"
Прежде всего, как отмечается, нужно обновить приложение до последней версии в AppStore или Google Play:
- Авторизуйтесь в приложении.
- На главном экране нажмите три точки → выберите «Подать запрос на отсрочку» → выберите нужный тип отсрочки.
- Отправьте запрос и дождитесь уведомления с результатом.
Если не удалось получить отсрочку
"Система может отказать в оформлении отсрочки - чаще всего из-за того, что в государственных реестрах отсутствуют или неполные данные о ребенке или его инвалидности", - отметили в Минобороны.
Обновить данные, по сообщению, можно онлайн - в Электронном кабинете лица с инвалидностью. Если ребенок еще не зарегистрирован в системе, сначала его нужно зарегистрировать.
Также данные можно обновить в учреждениях.
"Уведомление с отказом в приложении подскажет, куда обратиться - в ближайший центр предоставления административных услуг (ЦНАП), орган социальной защиты населения (ОСЗН) по месту жительства или Пенсионный Фонд Украины (ПФУ)", - указано в сообщении.
Если предложено обратиться в ОСЗН/ЦНАП, в Минобороны отмечают, что "быстрее всего это сделать в ОСЗН - их специалисты имеют техническую возможность сразу внести изменения в реестр". В ЦНАП процедура может длиться немного дольше, поскольку документы передаются в ОСЗН для обработки, добавили в ведомстве.
Если система сообщает, что реестры временно недоступны, советуют повторить запрос позже.
"Обратите внимание: записи об инвалидности в реестрах должны быть действующими. Если срок действия документа об инвалидности истек и ребенок не прошел переосвидетельствование, услуга будет недоступна. В таком случае обновлять данные не нужно - подать запрос можно будет после получения нового документа", - указано в сообщении.
Какие документы нужны для обновления
При обращении в ЦНАП или ОСЗН нужно иметь с собой следующие документы:
- свидетельство о рождении или ID-карта ребенка;
- РНОКПП ребенка (если есть);
- пенсионное удостоверение (если есть);
- если ребенок несовершеннолетний - медицинское заключение об инвалидности (форма № 080/о);
- если ребенок совершеннолетний - справка к акту освидетельствования МСЭК (форма № 157-1/о);
- РНОКПП одного из родителей;
- выписка о зарегистрированном месте жительства.
Если вы пользуетесь Электронным кабинетом, достаточно скан-копий этих документов, без оригиналов.
Если система все равно не находит ребенка
"В таком случае специалист ЦНАП или ОСЗН должен проверить данные вместе с вами. Причина может быть в ошибке ввода. Проверьте серию и номер свидетельства о рождении, номер медицинского заключения или справки МСЭК, даты освидетельствования и срок действия документа", - сообщили в Минобороны.
Сейчас отсрочку в "Резерв+" также могут получить
Как сообщается, сейчас отсрочку через приложение могут получить:
- люди с инвалидностью;
- студенты, аспиранты;
- родители трех и более детей, рожденных в одном браке;
- супруги защитников и защитниц с ребенком;
- мужья или жены людей с инвалидностью;
- люди с временной непригодностью;
- работники учреждений высшего и профобразования.
