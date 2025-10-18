Родители детей с инвалидностью могут получить отсрочку через "Резерв+": как это сделать

Родители детей с инвалидностью теперь могут получить отсрочку в приложении "Резерв+". Подробнее рассказали и объяснили, что делать в случае отказа, в субботу в Минобороны, пишет УНН.

В приложении для военнообязанных "Резерв+" запустилась возможность получить отсрочку для родителей детей с инвалидностью - прозрачно, быстро, без справок и очередей - говорится в сообщении.

Система, как указано, автоматически проверяет информацию в государственных реестрах, а пользователь получает результат в смартфоне.

Кто может воспользоваться новыми онлайн-отсрочками

Услугу могут получить:

родные родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родные родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью (I или II группы).

"Если оба родителя военнообязанные, каждый из них может отдельно подать запрос на отсрочку в "Резерв+", - сказано в сообщении.

И отмечается, что главное условие - информация об установленной инвалидности должна быть действующей и внесена в информационные системы Министерства социальной политики, семьи и единства.

Как подать запрос через "Резерв+"

Прежде всего, как отмечается, нужно обновить приложение до последней версии в AppStore или Google Play:

Авторизуйтесь в приложении. На главном экране нажмите три точки → выберите «Подать запрос на отсрочку» → выберите нужный тип отсрочки. Отправьте запрос и дождитесь уведомления с результатом.

Если не удалось получить отсрочку

"Система может отказать в оформлении отсрочки - чаще всего из-за того, что в государственных реестрах отсутствуют или неполные данные о ребенке или его инвалидности", - отметили в Минобороны.

Обновить данные, по сообщению, можно онлайн - в Электронном кабинете лица с инвалидностью. Если ребенок еще не зарегистрирован в системе, сначала его нужно зарегистрировать.

Также данные можно обновить в учреждениях.

"Уведомление с отказом в приложении подскажет, куда обратиться - в ближайший центр предоставления административных услуг (ЦНАП), орган социальной защиты населения (ОСЗН) по месту жительства или Пенсионный Фонд Украины (ПФУ)", - указано в сообщении.

Если предложено обратиться в ОСЗН/ЦНАП, в Минобороны отмечают, что "быстрее всего это сделать в ОСЗН - их специалисты имеют техническую возможность сразу внести изменения в реестр". В ЦНАП процедура может длиться немного дольше, поскольку документы передаются в ОСЗН для обработки, добавили в ведомстве.

Если система сообщает, что реестры временно недоступны, советуют повторить запрос позже.

"Обратите внимание: записи об инвалидности в реестрах должны быть действующими. Если срок действия документа об инвалидности истек и ребенок не прошел переосвидетельствование, услуга будет недоступна. В таком случае обновлять данные не нужно - подать запрос можно будет после получения нового документа", - указано в сообщении.

Какие документы нужны для обновления

При обращении в ЦНАП или ОСЗН нужно иметь с собой следующие документы:

свидетельство о рождении или ID-карта ребенка;

РНОКПП ребенка (если есть);

пенсионное удостоверение (если есть);

если ребенок несовершеннолетний - медицинское заключение об инвалидности (форма № 080/о);

если ребенок совершеннолетний - справка к акту освидетельствования МСЭК (форма № 157-1/о);

РНОКПП одного из родителей;

выписка о зарегистрированном месте жительства.

Если вы пользуетесь Электронным кабинетом, достаточно скан-копий этих документов, без оригиналов.

Если система все равно не находит ребенка

"В таком случае специалист ЦНАП или ОСЗН должен проверить данные вместе с вами. Причина может быть в ошибке ввода. Проверьте серию и номер свидетельства о рождении, номер медицинского заключения или справки МСЭК, даты освидетельствования и срок действия документа", - сообщили в Минобороны.

Сейчас отсрочку в "Резерв+" также могут получить

Как сообщается, сейчас отсрочку через приложение могут получить:

люди с инвалидностью;

студенты, аспиранты;

родители трех и более детей, рожденных в одном браке;

супруги защитников и защитниц с ребенком;

мужья или жены людей с инвалидностью;

люди с временной непригодностью;

работники учреждений высшего и профобразования.

В "Резерв+" появится новый статус: что он означает и кого касается