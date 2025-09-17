$41.180.06
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 13835 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 59623 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 85168 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 45887 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 58666 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 85487 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 30666 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 62018 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 38521 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
В "Резерв+" появится новый статус: что он означает и кого касается

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Статус "требует базовой общевойсковой подготовки" означает, что в реестре отсутствует информация о военной специальности человека.

В "Резерв+" появится новый статус: что он означает и кого касается

В мобильном приложении "Резерв+" появился новый статус – "требует базовой общевойсковой подготовки". Об этом сообщает УНН со ссылкой на представительницу Министерства обороны Украины Галину Воловину.

Детали

Отвечая на вопросы пользователей Facebook "Что означает этот статус?", Воловина уточнила: это обозначение появляется, когда в реестре отсутствует информация о военной специальности человека. Если другая специальность не подтверждена, необходимо пройти базовый курс подготовки.

Реестр не знает, какая у человека военно-учетная специальность как у военнообязанного

- отметила Воловина.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в мобильном приложении "Резерв+" появилась новая отсрочка для еще одной категории населения. Речь идет о научных, научно-педагогических и педагогических работниках учреждений высшего, профессионального предвысшего, профессионального образования, научных учреждений и организаций.

Также сообщалось, что в приложении для военнообязанных "Резерв+" доступна обновленная функция уплаты штрафов за 9 видов военных нарушений. Сам процесс оплаты занимает около 4 дней, а неуплата вовремя удваивает сумму штрафа.

Евгений Устименко

