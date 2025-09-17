В "Резерв+" появится новый статус: что он означает и кого касается
Киев • УНН
Статус "требует базовой общевойсковой подготовки" означает, что в реестре отсутствует информация о военной специальности человека.
В мобильном приложении "Резерв+" появился новый статус – "требует базовой общевойсковой подготовки". Об этом сообщает УНН со ссылкой на представительницу Министерства обороны Украины Галину Воловину.
Детали
Отвечая на вопросы пользователей Facebook "Что означает этот статус?", Воловина уточнила: это обозначение появляется, когда в реестре отсутствует информация о военной специальности человека. Если другая специальность не подтверждена, необходимо пройти базовый курс подготовки.
Реестр не знает, какая у человека военно-учетная специальность как у военнообязанного
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в мобильном приложении "Резерв+" появилась новая отсрочка для еще одной категории населения. Речь идет о научных, научно-педагогических и педагогических работниках учреждений высшего, профессионального предвысшего, профессионального образования, научных учреждений и организаций.
Также сообщалось, что в приложении для военнообязанных "Резерв+" доступна обновленная функция уплаты штрафов за 9 видов военных нарушений. Сам процесс оплаты занимает около 4 дней, а неуплата вовремя удваивает сумму штрафа.