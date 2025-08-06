Нова відстрочка в "Резерв+": хто отримає звільнення від мобілізації - розповіли в Міноборони

У мобільному застосунку "Резерв+" з’явилася нова відстрочка для ще однієї категорії населення. Йдеться про наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти, наукових установ та організацій, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.

Відстрочку можуть отримати ті освітяни, які мають в Єдиній державній електронній базі з питань освіти наступні відомості:

Щоб отримати відстрочку через "Резерв+", треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку, вибрати пункт "Подати запит на відстрочку", а потім обрати відповідну категорію. Згодом надійде сповіщення із результатом.

Якщо посада працівника закладу освіти відповідає трьом вказаним вище критеріям, але відстрочка в "Резерв+" не оформлюється — потрібно звернутись до закладу освіти — роботодавця, який має перевірити і за потреби уточнити дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти