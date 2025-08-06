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Нова відстрочка в "Резерв+": хто отримає звільнення від мобілізації - розповіли в Міноборони

Київ • УНН

 • 1306 перегляди

У "Резерв+" з'явилася нова відстрочка для наукових та педагогічних працівників. Для її отримання потрібно відповідати певним критеріям щодо місця роботи та ставки.

Нова відстрочка в "Резерв+": хто отримає звільнення від мобілізації - розповіли в Міноборони

У мобільному застосунку "Резерв+" з’явилася нова відстрочка для ще однієї категорії населення. Йдеться про наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти, наукових установ та організацій, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.

Деталі

Відстрочку можуть отримати ті освітяни, які мають в Єдиній державній електронній базі з питань освіти наступні відомості:

  • запис про основне місце роботи;
    • підтвердження зарплатної ставки від 0,75;
      • відмітка про участь у навчальному процесі або адміністративну викладацьку посаду.

        Щоб отримати відстрочку через "Резерв+", треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку, вибрати пункт "Подати запит на відстрочку", а потім обрати відповідну категорію. Згодом надійде сповіщення із результатом.

        Якщо посада працівника закладу освіти відповідає трьом вказаним вище критеріям, але відстрочка в "Резерв+" не оформлюється — потрібно звернутись до закладу освіти — роботодавця, який має перевірити і за потреби уточнити дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти 

        – повідомили в Міноборони.

        Нагадаємо

        Раніше УНН повідомляв, що в оновленій версії застосунку "Резерв+" з'явилась можливість оформлення відстрочки для ще однієї категорії військовозобов'язаних. Йдеться про одного із подружжя, хто доглядає за чоловіком або дружиною з інвалідністю I чи II групи.

        Євген Устименко

        СуспільствоВійнаОсвіта
        Міністерство оборони України