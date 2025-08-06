Нова відстрочка в "Резерв+": хто отримає звільнення від мобілізації - розповіли в Міноборони
Київ • УНН
У "Резерв+" з'явилася нова відстрочка для наукових та педагогічних працівників. Для її отримання потрібно відповідати певним критеріям щодо місця роботи та ставки.
У мобільному застосунку "Резерв+" з’явилася нова відстрочка для ще однієї категорії населення. Йдеться про наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти, наукових установ та організацій, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.
Деталі
Відстрочку можуть отримати ті освітяни, які мають в Єдиній державній електронній базі з питань освіти наступні відомості:
- запис про основне місце роботи;
- підтвердження зарплатної ставки від 0,75;
- відмітка про участь у навчальному процесі або
адміністративну викладацьку посаду.
Щоб отримати відстрочку через "Резерв+", треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку, вибрати пункт "Подати запит на відстрочку", а потім обрати відповідну категорію. Згодом надійде сповіщення із результатом.
Якщо посада працівника закладу освіти відповідає трьом вказаним вище критеріям, але відстрочка в "Резерв+" не оформлюється — потрібно звернутись до закладу освіти — роботодавця, який має перевірити і за потреби уточнити дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що в оновленій версії застосунку "Резерв+" з'явилась можливість оформлення відстрочки для ще однієї категорії військовозобов'язаних. Йдеться про одного із подружжя, хто доглядає за чоловіком або дружиною з інвалідністю I чи II групи.