Новая отсрочка в "Резерв+": кто получит освобождение от мобилизации - рассказали в Минобороны

В мобильном приложении "Резерв+" появилась новая отсрочка для еще одной категории населения. Речь идет о научных, научно-педагогических и педагогических работниках учреждений высшего, профессионального предвысшего, профессионального образования, научных учреждений и организаций, сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Отсрочку могут получить те педагоги, которые имеют в Единой государственной электронной базе по вопросам образования следующие сведения:

Чтобы получить отсрочку через "Резерв+", нужно нажать на три точки на главном экране приложения, выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку", а затем выбрать соответствующую категорию. Впоследствии придет уведомление с результатом.

Если должность работника учебного заведения соответствует трем указанным выше критериям, но отсрочка в "Резерв+" не оформляется — нужно обратиться в учебное заведение — работодателю, который должен проверить и при необходимости уточнить данные в Единой государственной электронной базе по вопросам образования