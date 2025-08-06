Новая отсрочка в "Резерв+": кто получит освобождение от мобилизации - рассказали в Минобороны

$41.680.11
48.090.26
ukenru
17:25 • 1056 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
14:54 • 34757 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
13:33 • 37408 просмотра
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
13:32 • 39634 просмотра
Украина пытается разблокировать транзит через Молдову: МИД о ситуации с депортированными украинцами на грузинском КПП
Эксклюзив
13:30 • 36159 просмотра
Закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы обжалуют в суде – Елена Соседка
13:03 • 68017 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива
Эксклюзив
6 августа, 10:11 • 68723 просмотра
Госцентр занятости назвал профессии с отсутствующим спросом и самые востребованные специальности
6 августа, 09:59 • 46438 просмотра
рф атаковала в Одесской области компрессорную станцию ГТС на маршруте для газа из США и Азербайджана - Минэнерго
Эксклюзив
6 августа, 09:59 • 43459 просмотра
Избирательное правосудие: как закрыли дело главного юриста НБУ Александра Зимы
Эксклюзив
6 августа, 08:44 • 42735 просмотра
Массовое отравление в лагере во Львовской области: в больнице уже 41 человек, среди них - 39 детей
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3.6м/с
80%
751мм
Популярные новости
Поступление в магистратуру: на какой специальности больше всего сдавали экзамены и не преодолели порог6 августа, 07:40 • 56375 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 69674 просмотра
Итальянская кухня дома: пять рецептов пасты на любой вкус12:01 • 40110 просмотра
Битва с ветряными мельницами: маркетинг на фармрынке запрещен почти полгода, а нардеп Кузьминых и дальше с ним борется12:02 • 62372 просмотра
Программа лечения бесплодия: в Минздраве объяснили возрастное ограничение для женщин12:59 • 42482 просмотра
публикации
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
14:54 • 34827 просмотра
Defence City запускают без авиации? Почему это ставит под угрозу стратегическое преимущество Украины14:07 • 31644 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива13:03 • 68060 просмотра
Программа лечения бесплодия: в Минздраве объяснили возрастное ограничение для женщин12:59 • 42537 просмотра
Битва с ветряными мельницами: маркетинг на фармрынке запрещен почти полгода, а нардеп Кузьминых и дальше с ним борется12:02 • 62420 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Стив Уиткофф
Ирина Верещук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Сумская область
Германия
Реклама
УНН Lite
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 69685 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 98172 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 92191 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 105782 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto4 августа, 13:38 • 124684 просмотра
Актуальное
COVID-19
Ми-8
ЧатГПТ
Шахед-136
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Новая отсрочка в "Резерв+": кто получит освобождение от мобилизации - рассказали в Минобороны

Киев • УНН

 • 676 просмотра

В "Резерв+" появилась новая отсрочка для научных и педагогических работников. Для ее получения нужно соответствовать определенным критериям по месту работы и ставке.

Новая отсрочка в "Резерв+": кто получит освобождение от мобилизации - рассказали в Минобороны

В мобильном приложении "Резерв+" появилась новая отсрочка для еще одной категории населения. Речь идет о научных, научно-педагогических и педагогических работниках учреждений высшего, профессионального предвысшего, профессионального образования, научных учреждений и организаций, сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

Отсрочку могут получить те педагоги, которые имеют в Единой государственной электронной базе по вопросам образования следующие сведения:

  • запись об основном месте работы;
    • подтверждение зарплатной ставки от 0,75;
      • отметка об участии в учебном процессе или административную преподавательскую должность.

        Чтобы получить отсрочку через "Резерв+", нужно нажать на три точки на главном экране приложения, выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку", а затем выбрать соответствующую категорию. Впоследствии придет уведомление с результатом.

        Если должность работника учебного заведения соответствует трем указанным выше критериям, но отсрочка в "Резерв+" не оформляется — нужно обратиться в учебное заведение — работодателю, который должен проверить и при необходимости уточнить данные в Единой государственной электронной базе по вопросам образования 

        – сообщили в Минобороны.

        Напомним

        Ранее УНН сообщал, что в обновленной версии приложения "Резерв+" появилась возможность оформления отсрочки для еще одной категории военнообязанных. Речь идет об одном из супругов, кто ухаживает за мужем или женой с инвалидностью I или II группы.

        Евгений Устименко

        ОбществоВойнаОбразование
        Министерство обороны Украины