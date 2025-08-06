Новая отсрочка в "Резерв+": кто получит освобождение от мобилизации - рассказали в Минобороны
Киев • УНН
В "Резерв+" появилась новая отсрочка для научных и педагогических работников. Для ее получения нужно соответствовать определенным критериям по месту работы и ставке.
В мобильном приложении "Резерв+" появилась новая отсрочка для еще одной категории населения. Речь идет о научных, научно-педагогических и педагогических работниках учреждений высшего, профессионального предвысшего, профессионального образования, научных учреждений и организаций, сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Детали
Отсрочку могут получить те педагоги, которые имеют в Единой государственной электронной базе по вопросам образования следующие сведения:
- запись об основном месте работы;
- подтверждение зарплатной ставки от 0,75;
- отметка об участии в учебном процессе или
административную преподавательскую должность.
Чтобы получить отсрочку через "Резерв+", нужно нажать на три точки на главном экране приложения, выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку", а затем выбрать соответствующую категорию. Впоследствии придет уведомление с результатом.
Если должность работника учебного заведения соответствует трем указанным выше критериям, но отсрочка в "Резерв+" не оформляется — нужно обратиться в учебное заведение — работодателю, который должен проверить и при необходимости уточнить данные в Единой государственной электронной базе по вопросам образования
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в обновленной версии приложения "Резерв+" появилась возможность оформления отсрочки для еще одной категории военнообязанных. Речь идет об одном из супругов, кто ухаживает за мужем или женой с инвалидностью I или II группы.