У "Резерв+" з'явилась можливість оформити відстрочку для ще однієї категорії військовозобов'язаних: що відомо
Київ • УНН
Оновлений застосунок "Резерв+" дозволяє оформити відстрочку військовозобов'язаним, які доглядають за чоловіком або дружиною з інвалідністю I чи II групи. Для цього потрібні дані про інвалідність в ЄІССС або ПФУ та запис про шлюб у ДРАЦС.
В оновленій версії застосунку Міноборони "Резерв+" з'явилась можливість оформлення відстрочки для ще однієї категорія військовозобов'язаних. Йдеться про одного із подружжя, хто доглядає за чоловіком або дружиною з інвалідністю I чи II групи. Про це повідомляє Міністерство оборони України, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що для отримання відстрочки, інформація про інвалідність має бути внесена до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС) або до відповідної інформаційної системи Пенсійного фонду України. Крім того, необхідно мати запис про шлюб у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян.
Що необхідно зробити:
- встановіть останню версію застосунку "Резерв+", відкрийте його та натисніть на три крапки на головному екрані;
- виберіть пункт "Подати запит на відстрочку", а потім відповідну категорію;
- подайте запит, після чого отримаєте сповіщення із результатом.
Нагадаємо
Кабінет міністрів України погодив законопроєкт, що надає 12-місячну відстрочку від призову військовозобов'язаним та резервістам 18-25 років, які служили за контрактом. Це стосується звільнених зі служби після закінчення строку контракту або встановлених строків військової служби.