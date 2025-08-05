В "Резерв+" появилась возможность оформить отсрочку для еще одной категории военнообязанных: что известно
Киев • УНН
Обновленное приложение "Резерв+" позволяет оформить отсрочку военнообязанным, которые ухаживают за мужем или женой с инвалидностью I или II группы. Для этого нужны данные об инвалидности в ЕИССС или ПФУ и запись о браке в ДРАЦС.
В обновленной версии приложения Минобороны "Резерв+" появилась возможность оформления отсрочки для еще одной категории военнообязанных. Речь идет об одном из супругов, кто ухаживает за мужем или женой с инвалидностью I или II группы. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что для получения отсрочки, информация об инвалидности должна быть внесена в Единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС) или в соответствующую информационную систему Пенсионного фонда Украины. Кроме того, необходимо иметь запись о браке в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан.
Что необходимо сделать:
- установите последнюю версию приложения "Резерв+", откройте его и нажмите на три точки на главном экране;
- выберите пункт "Подать запрос на отсрочку", а затем соответствующую категорию;
- подайте запрос, после чего получите уведомление с результатом.
Напомним
Кабинет министров Украины согласовал законопроект, предоставляющий 12-месячную отсрочку от призыва военнообязанным и резервистам 18-25 лет, которые служили по контракту. Это касается уволенных со службы после окончания срока контракта или установленных сроков военной службы.