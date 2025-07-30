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Уряд погодив законопроєкт про відстрочку від призову для ще однієї категорії громадян

Київ • УНН

 • 3632 перегляди

Кабінет міністрів України погодив законопроєкт, що надає 12-місячну відстрочку від призову військовозобов'язаним та резервістам 18-25 років, які служили за контрактом. Це стосується звільнених зі служби після закінчення строку контракту або встановлених строків військової служби.

Уряд погодив законопроєкт про відстрочку від призову для ще однієї категорії громадян

Кабінет міністрів України погодив законопроєкт, згідно з яким передбачається 12-місячна відстрочка від призову для військовозобовʼязаних та резервістів віком 18-25 років, які вже служили за контрактом.

Про це пише УНН з посиланням на Telegram представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.

 Деталі

Схвалено проект Закону "Про внесення зміни до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації деяким категоріям громадян

- зазначив Мельничук. 

Мельничук повідомив, що законопроєктом пропонується доповнити статтю 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" новою частиною.

У документі говориться про те, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців військовозобовʼязані та резервісти, які під час дії воєнного стану були прийняті на службу за контрактом віком від 18 до 25 років, а потім були звільнені з військової служби.

Йдеться про звільнення за наступними критеріями:

  • у зв’язку з закінченням строку служби у разі закінчення строку контракту, укладеного під час дії воєнного стану;
    • у зв’язку із закінченням встановлених строків військової служби - у строки, визначені Кабінетом Міністрів України.

      Зазначається, що наразі ініціатива Кабміну має статус законопроекту. Він ще має бути поданий в Раду на розгляд, бути проголосованим, та підписаний президентом України. Лише тоді нова відстрочка вступить у силу.

      Доповненння 

      Жінок з медичною та фармацевтичною освітою автоматично ставитимуть на військовий облік без їх особистої присутності. Це передбачено змінами до Порядку організації та ведення військового обліку. 

      Павло Зінченко

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      Україна