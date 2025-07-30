Правительство согласовало законопроект об отсрочке от призыва для еще одной категории граждан
Киев • УНН
Кабинет министров Украины согласовал законопроект, предоставляющий 12-месячную отсрочку от призыва военнообязанным и резервистам 18-25 лет, служившим по контракту. Это касается уволенных со службы после окончания срока контракта или установленных сроков военной службы.
Кабинет министров Украины согласовал законопроект, согласно которому предусматривается 12-месячная отсрочка от призыва для военнообязанных и резервистов в возрасте 18-25 лет, которые уже служили по контракту.
Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука.
Детали
Одобрен проект Закона "О внесении изменения в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации некоторым категориям граждан
Мельничук сообщил, что законопроектом предлагается дополнить статью 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" новой частью.
В документе говорится о том, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение 12 месяцев военнообязанные и резервисты, которые во время действия военного положения были приняты на службу по контракту в возрасте от 18 до 25 лет, а затем были уволены с военной службы.
Речь идет об увольнении по следующим критериям:
- в связи с окончанием срока службы в случае окончания срока контракта, заключенного во время действия военного положения;
- в связи с окончанием установленных сроков военной службы - в сроки, определенные Кабинетом Министров Украины.
Отмечается, что сейчас инициатива Кабмина имеет статус законопроекта. Он еще должен быть подан в Раду на рассмотрение, быть проголосованным и подписанным президентом Украины. Только тогда новая отсрочка вступит в силу.
Дополнение
Женщин с медицинским и фармацевтическим образованием автоматически будут ставить на воинский учет без их личного присутствия. Это предусмотрено изменениями в Порядок организации и ведения воинского учета.