У мобільному застосунку "Резерв+" можна сплатити штрафи за 9 порушень: деталі та алгоритм

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Мобільний застосунок "Резерв+" розширив функціонал, дозволяючи сплачувати штрафи за 9 видів військових порушень. Процес оплати займає близько 4 днів, а несплата вчасно подвоює суму штрафу.

У мобільному застосунку "Резерв+" можна сплатити штрафи за 9 порушень: деталі та алгоритм

Міністерство оборони пояснило, що у застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" доступна оновлена функція сплати штрафів. Сервіс запустили на початку липня, але саме у вересні з'явилась оновлена і більш зручна функція сплати за порушення.

Передає УНН із посиланням на Міноборони України.

Деталі

У військовому відомстві пояснили, за які порушення слід сплатити штраф в "Резерв+".

Серед них, якщо громадянин:

  • не став на військовий облік, коли виповнилося 25 років;
    • не став на військовий облік за новою адресою;
      • не став на військовий облік після прибуття з установи виконання покарань;
        • не став на військовий облік за місцем перебування як ВПО;
          • не перебуває на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання;
            • не надано майно (будівлі, споруди, транспорт) під час мобілізації;
              • не пройшли або відмовились від проходження ВЛК.

                Зауважується:

                Один сплачений штраф закриває лише те порушення, за яке він був нарахований.

                Алгоритм сплати штрафу працює наступним образом:

                1. Завантажте застосунок Резерв+ у App Store (для пристроїв iOS/Apple) або Google Play (для Android).
                  1. Авторизуйтесь у застосунку, перейдіть до розділу «Штрафи онлайн» та подайте заяву про визнання порушення.
                    1. Протягом трьох днів ТЦК та СП має розглянути заяву та надіслати постанову про порушення.

                      Після цього зʼявляється можливість сплатити штраф у розмірі 8 500 грн — 50% від повної суми.

                      Втім, на оплату дається 20 днів, і якщо не сплатити вчасно - доведеться платити 17 000 грн. 

                      У разі несплати протягом наступних 20 днів сума подвоюється і становитиме 34 000 грн.

                      - вказується у дописі військового відомства. 

                      Ще декілька ідентифікаторів:

                      Після оплати червона стрічка з попередженням про порушення у застосунку зникає, але весь процес зазвичай триває близько 4 днів.

                      Щоб побачити свій актуальний статус, після сплати штрафу оновіть військовий документ у Резерв+

                      - радять у Міністерстві оборони України. 

                      Окреме важливе зауваження:

                      • обов'язок виконувати вимоги військового обліку зберігається. Тому повістки можуть надходити й надалі;
                        • систематичне ігнорування повісток стане підставою для притягнення до кримінальної відповідальності та інших правових обмежень.

                          Доповнення

                           Також у Міноборони роз'яснили, які повістки вважаються врученими.

                          1. Врученою вважається повістка, яку працівники ТЦК та СП надіслали поштою, а саме рекомендованим листом, або вручили людині особисто.
                            1. Відмітка про це вноситься до реєстру військовозобов’язаних, призовників та резервістів.
                              1. Якщо людина не прибула вчасно, це не звільняє її від обов’язку з’явитися до ТЦК та СП. Незалежно від дати отримання повістки, ви зобов'язані виконати її вимогу.

                                Можливе питання:

                                А що, якщо повістку не отримав, але є порушення в Резерв+ через неприбуття за повісткою. Що робити?

                                Отже, тоді:

                                • Потрібні докази, що повістка вам дійсно не приходила. Наприклад, довідка з пошти про відсутність повістки або повідомлення про неможливість її доставлення. Якщо так, ви можете звернутися до ТЦК та СП — і порушення знімуть, - інформують у відомстві.
                                  • Якщо ж повістка прийшла на пошту належним чином, але ви про це не знали — це не звільняє вас від виконання обовʼязків.

                                    Нагадаємо

                                    У травні УНН повідомляв, що у застосунку Резерв+ додалися два сервіси.

                                    Також в серпні повідомлялося, що у мобільному застосунку "Резерв+" з’явилася нова відстрочка для ще однієї категорії населення. Йдеться про наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти, наукових установ та організацій

                                    Ігор Тележніков

                                    СуспільствоТехнологіїФінанси
                                    Google Play
                                    Міністерство оборони України