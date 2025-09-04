У мобільному застосунку "Резерв+" можна сплатити штрафи за 9 порушень: деталі та алгоритм
Мобільний застосунок "Резерв+" розширив функціонал, дозволяючи сплачувати штрафи за 9 видів військових порушень. Процес оплати займає близько 4 днів, а несплата вчасно подвоює суму штрафу.
Міністерство оборони пояснило, що у застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" доступна оновлена функція сплати штрафів. Сервіс запустили на початку липня, але саме у вересні з'явилась оновлена і більш зручна функція сплати за порушення.
Деталі
У військовому відомстві пояснили, за які порушення слід сплатити штраф в "Резерв+".
Серед них, якщо громадянин:
- не став на військовий облік, коли виповнилося 25 років;
- не став на військовий облік за новою адресою;
- не став на військовий облік після прибуття з установи виконання покарань;
- не став на військовий облік за місцем перебування як ВПО;
- не перебуває на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання;
- не надано майно (будівлі, споруди, транспорт) під час мобілізації;
- не пройшли або відмовились від проходження ВЛК.
Зауважується:
Один сплачений штраф закриває лише те порушення, за яке він був нарахований.
Алгоритм сплати штрафу працює наступним образом:
- Завантажте застосунок Резерв+ у App Store (для пристроїв iOS/Apple) або Google Play (для Android).
- Авторизуйтесь у застосунку, перейдіть до розділу «Штрафи онлайн» та подайте заяву про визнання порушення.
- Протягом трьох днів ТЦК та СП має розглянути заяву та надіслати постанову про порушення.
Після цього зʼявляється можливість сплатити штраф у розмірі 8 500 грн — 50% від повної суми.
Втім, на оплату дається 20 днів, і якщо не сплатити вчасно - доведеться платити 17 000 грн.
У разі несплати протягом наступних 20 днів сума подвоюється і становитиме 34 000 грн.
Ще декілька ідентифікаторів:
Після оплати червона стрічка з попередженням про порушення у застосунку зникає, але весь процес зазвичай триває близько 4 днів.
Щоб побачити свій актуальний статус, після сплати штрафу оновіть військовий документ у Резерв+
Окреме важливе зауваження:
- обов'язок виконувати вимоги військового обліку зберігається. Тому повістки можуть надходити й надалі;
- систематичне ігнорування повісток стане підставою для притягнення до кримінальної відповідальності та інших правових обмежень.
Доповнення
Також у Міноборони роз'яснили, які повістки вважаються врученими.
- Врученою вважається повістка, яку працівники ТЦК та СП надіслали поштою, а саме рекомендованим листом, або вручили людині особисто.
- Відмітка про це вноситься до реєстру військовозобов’язаних, призовників та резервістів.
- Якщо людина не прибула вчасно, це не звільняє її від обов’язку з’явитися до ТЦК та СП. Незалежно від дати отримання повістки, ви зобов'язані виконати її вимогу.
Можливе питання:
А що, якщо повістку не отримав, але є порушення в Резерв+ через неприбуття за повісткою. Що робити?
Отже, тоді:
- Потрібні докази, що повістка вам дійсно не приходила. Наприклад, довідка з пошти про відсутність повістки або повідомлення про неможливість її доставлення. Якщо так, ви можете звернутися до ТЦК та СП — і порушення знімуть, - інформують у відомстві.
- Якщо ж повістка прийшла на пошту належним чином, але ви про це не знали — це не звільняє вас від виконання обовʼязків.
Нагадаємо
