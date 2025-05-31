У застосунку Резерв+ додалися два сервіси

$41.530.00
46.800.00
ukenru
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа
16:00 • 6606 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

13:12 • 17229 перегляди

В ОП пояснили, чому рф не показує свій меморандум про припинення вогню

12:42 • 35440 перегляди

Літо прийде в Україну з дощами та спекою під 30°

Ексклюзив
31 травня, 06:00 • 44386 перегляди

Спричиняє щонайменше 16 різних типів раку: терапевтка про шкоду куріння

30 травня, 16:58 • 84061 перегляди

Україна "пропустить" виплату 665 мільйонів доларів за держборгом. У Мінфіні дали роз'яснення

Ексклюзив
30 травня, 13:21 • 126361 перегляди

У центрі Чернігова помітили смерч: експерт попереджає про можливе збільшення таких явищ влітку

Ексклюзив
30 травня, 11:54 • 118985 перегляди

Корупційний дисонанс у Раді: суд 2 червня продовжить розгляд справи обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних

Ексклюзив
30 травня, 11:01 • 107473 перегляди

Фото з Усиком та суд між клонами: дещо про дрібніших гравців ринку "сірої" техніки

30 травня, 10:40 • 211676 перегляди

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

Ексклюзив
30 травня, 08:52 • 161915 перегляди

Як війна вплинула на малих українців - інтерв'ю із головою Держслужби у справах дітей

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3м/с
33%
749мм
Популярнi новини

Програма протиракетної оборони "Золотий купол" не буде завершена до кінця терміну Трампа - ЗМІ

31 травня, 07:18 • 20107 перегляди

Диверсії та теракти: затримано понад 600 осіб, з них близько 25% - це неповнолітні

31 травня, 08:17 • 28115 перегляди

Сили оборони взяли в полон 10 окупантів на курському напрямку

31 травня, 08:41 • 31522 перегляди

Трамп прокоментував, чи помилує скандального репера "Diddy"

31 травня, 10:21 • 15441 перегляди

Thе Guаrdian назвало можливу причину, чому Німеччина не готова дати Україні Taurus

14:13 • 17865 перегляди
Публікації

“Золота” посада під загрозою: Олена Дума вперлася у “крісло” голови АРМА і знову воює через реформу

30 травня, 14:15 • 120194 перегляди

Цінності на смітнику: світ у мінусі на 91 млрд доларів через e-waste

30 травня, 13:52 • 141089 перегляди

Замість підозри - тиша: як розслідування проти головного юриста НБУ загрузло у бездіяльності

30 травня, 12:00 • 150269 перегляди

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

30 травня, 10:40 • 211676 перегляди

Як війна вплинула на малих українців - інтерв'ю із головою Держслужби у справах дітей
Ексклюзив

30 травня, 08:52 • 161915 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Емманюель Макрон

Володимир Зеленський

Ліндсі Грем

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Велика Британія

Курська область

Реклама
УНН Lite

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

16:00 • 6604 перегляди

Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома

30 травня, 12:39 • 57965 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

30 травня, 08:06 • 92837 перегляди

Літо без сорочок: Джастін Бібер із сином зустрічають теплі дні

30 травня, 07:19 • 79723 перегляди

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

29 травня, 07:36 • 153161 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

F-16 Fighting Falcon

Дассо Міраж 2000

The Guardian

Truth Social

У застосунку Резерв+ додалися два сервіси

Київ • УНН

 • 2862 перегляди

У застосунку "Резерв+" з'явились дані про інвалідність. Також попередня версія військового документа зберігатиметься при оновленні.

У застосунку Резерв+ додалися два сервіси

В оновленні застосунку Резерв+ додалися два нових сервіси – відображення даних про інвалідність та збереження попередньої версії військово-облікового документа під час його оновлення. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міноборони.

Дані про інвалідність відображатимуться в електронному військовому документі, а саме група та причина інвалідності. Щодо самого документа, то його попередня версія зберігатиметься в застосунку, якщо людина вирішить його оновити. Тобто, він не зникатиме, як це було раніше. У разі надмірного навантаження на самому документі зʼявлятиметься стрічка із приблизним часом оновлення 

- йдеться в повідомленні.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко зазначила, що вони створюють для військовозобов’язаних єдину екосистему, що здатна задовольнити їхні запити без черг та очікування.

Поступово додаємо нові функції, які допоможуть бути в курсі актуального статусу військового обліку

 – сказала Черногоренко.

У "Резерв+" з'явились нові відстрочки для тимчасово непридатних та сімей військових15.05.25, 17:54 • 4247 переглядiв

Доповнення

У релізі 1.6.1 додатку "Резерв+" оновився безпековий сертифікат, що зробить роботу даного застосунку ще більш захищеною і надійною.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаТехнології
Міністерство оборони України
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9