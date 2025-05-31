У застосунку Резерв+ додалися два сервіси

В оновленні застосунку Резерв+ додалися два нових сервіси – відображення даних про інвалідність та збереження попередньої версії військово-облікового документа під час його оновлення. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міноборони.

Дані про інвалідність відображатимуться в електронному військовому документі, а саме група та причина інвалідності. Щодо самого документа, то його попередня версія зберігатиметься в застосунку, якщо людина вирішить його оновити. Тобто, він не зникатиме, як це було раніше. У разі надмірного навантаження на самому документі зʼявлятиметься стрічка із приблизним часом оновлення