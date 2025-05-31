В приложении Резерв+ добавились два сервиса

В обновлении приложения Резерв+ добавились два новых сервиса – отображение данных об инвалидности и сохранение предыдущей версии военно-учетного документа во время его обновления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.

Данные об инвалидности будут отображаться в электронном военном документе, а именно группа и причина инвалидности. Что касается самого документа, то его предыдущая версия будет сохраняться в приложении, если человек решит его обновить. То есть, он не будет исчезать, как это было раньше. В случае чрезмерной нагрузки на самом документе будет появляться лента с приблизительным временем обновления - говорится в сообщении.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко отметила, что они создают для военнообязанных единую экосистему, способную удовлетворить их запросы без очередей и ожидания.

Постепенно добавляем новые функции, которые помогут быть в курсе актуального статуса военного учета – сказала Черногоренко.

В "Резерв+" появились новые отсрочки для временно непригодных и семей военных

Дополнение

В релизе 1.6.1 приложения "Резерв+" обновился сертификат безопасности, что сделает работу данного приложения еще более защищенной и надежной.