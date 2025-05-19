Оновлено сертифікат безпеки застосунку "Резерв+" для надійнішої роботи

У релізі 1.6.1 додатку "Резерв+" оновився безпековий сертифікат, що зробить роботу даного застосунку ще більш захищеною і надійною. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.

Деталі

Відтепер при авторизації виникатиме попередження з вимогою оновити застосунок. У старіших версіях "Резерв+" це не працює, а користувачі будуть отримувати сповіщення про технічну помилку.

Застосунок можна оновити в в App Store та Google Play. Також користувачам рекомендується увімкнути автоматичне оновлення "Резерв+". Зробити це можна у параметрах застосунку, відповідно до операційної системи.

iOS:

Відкрити "Параметри";

Відкрити "Програми";

Відкрити "Резерв+";

Увімкнути фонове оновлення.

Android:

Відкрити "Резерв+" в Google Market;

Натиснути три крапки у правому верхньому куті;

Натиснути "Автооновлення".

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