Оновлено сертифікат безпеки застосунку "Резерв+" для надійнішої роботи
Київ • УНН
У новій версії застосунку "Резерв+" оновлено сертифікат безпеки. Тепер при авторизації з'являтиметься попередження про необхідність оновлення застосунку в App Store та Google Play.
У релізі 1.6.1 додатку "Резерв+" оновився безпековий сертифікат, що зробить роботу даного застосунку ще більш захищеною і надійною. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.
Деталі
Відтепер при авторизації виникатиме попередження з вимогою оновити застосунок. У старіших версіях "Резерв+" це не працює, а користувачі будуть отримувати сповіщення про технічну помилку.
Застосунок можна оновити в в App Store та Google Play. Також користувачам рекомендується увімкнути автоматичне оновлення "Резерв+". Зробити це можна у параметрах застосунку, відповідно до операційної системи.
iOS:
- Відкрити "Параметри";
- Відкрити "Програми";
- Відкрити "Резерв+";
- Увімкнути фонове оновлення.
Android:
- Відкрити "Резерв+" в Google Market;
- Натиснути три крапки у правому верхньому куті;
- Натиснути "Автооновлення".
Нагадаємо
Військовозобов'язані, визнані обмежено придатними до 4 травня 2024 року, повинні пройти повторну ВЛК до 5 червня 2025 року. Якщо цього не зробити, то буде затримання поліцією і примусова доставка в ТЦК. Також треба заплатити штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.