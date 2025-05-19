Оновлено сертифікат безпеки застосунку "Резерв+" для надійнішої роботи

$41.500.03
46.450.07
ukenru
росія і Україна негайно розпочнуть переговори про завершення війни - Трамп
17:40 • 3916 перегляди

росія і Україна негайно розпочнуть переговори про завершення війни - Трамп

Ексклюзив
15:26 • 20328 перегляди

Нардеп Кузьміних "втік" від судового засідання у відрядження за кордон

12:24 • 112565 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

Ексклюзив
19 травня, 09:06 • 83283 перегляди

Спалах гепатиту А в Києві: зареєстровано вже понад 70 випадків

19 травня, 09:01 • 250863 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

Ексклюзив
19 травня, 08:32 • 86909 перегляди

ТОП причин обрати заняття спортом на свіжому повітрі

Ексклюзив
19 травня, 08:30 • 74497 перегляди

Українські науковці зберегли унікальну породу корів - шароле: худобу евакуювали з фронтової зони на Львівщину

Ексклюзив
19 травня, 07:57 • 51914 перегляди

Гаджети з "чорного входу": як смартфони і техніка обходять митницю

Ексклюзив
19 травня, 06:58 • 33750 перегляди

Криптовалюти - це про емоції, а не реальну економіку. Економіст пояснив сильну волатильність цифрових активів

Ексклюзив
19 травня, 05:46 • 111857 перегляди

Час змін, натхнення та нових можливостей: астрологічний прогноз на 19 – 25 травня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
0.8м/с
64%
744мм
Популярнi новини

У кремлі озвучили, коли пройде телефонна розмова путіна з Трампом

19 травня, 09:23 • 58838 перегляди

В Україні планують збільшити виплати при народженні дитини: скільки платитимуть

19 травня, 09:38 • 63353 перегляди

Наразі переправ через річку Оскіл у росіян немає, але в районі Дворічного ситуація складна - речник ОТУ "Харків"

19 травня, 09:45 • 58034 перегляди

В Україну повертається тепло: синоптик обіцяє підвищення температури

19 травня, 09:50 • 69171 перегляди

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

19 травня, 10:11 • 107150 перегляди
Публікації

Егоїстичні інтереси правлять світом.

15:32 • 28781 перегляди

ВАКС призначив засідання по справі про конфіскацію квартири родини міністра Коваля: чи стане це лише першим кроком?

13:42 • 54680 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

12:24 • 112541 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

19 травня, 09:01 • 250833 перегляди

Час змін, натхнення та нових можливостей: астрологічний прогноз на 19 – 25 травня
Ексклюзив

19 травня, 05:46 • 111849 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джей Ді Венс

Дональд Трамп

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Румунія

Київ

Рим

Реклама
УНН Lite

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

14:25 • 24349 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

14:09 • 24620 перегляди

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

19 травня, 10:11 • 107454 перегляди

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

17 травня, 15:00 • 121334 перегляди

П’ять затишних фільмів: що подивитись у вільний час

17 травня, 12:09 • 207344 перегляди
Актуальне

ЗРК Бук

Telegram

Вибори

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Оновлено сертифікат безпеки застосунку "Резерв+" для надійнішої роботи

Київ • УНН

 • 1934 перегляди

У новій версії застосунку "Резерв+" оновлено сертифікат безпеки. Тепер при авторизації з'являтиметься попередження про необхідність оновлення застосунку в App Store та Google Play.

Оновлено сертифікат безпеки застосунку "Резерв+" для надійнішої роботи

У релізі 1.6.1 додатку "Резерв+" оновився безпековий сертифікат, що зробить роботу даного застосунку ще більш захищеною і надійною. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.

Деталі

Відтепер при авторизації виникатиме попередження з вимогою оновити застосунок. У старіших версіях "Резерв+" це не працює, а користувачі будуть отримувати сповіщення про технічну помилку.

Застосунок можна оновити в в App Store та Google Play. Також користувачам рекомендується увімкнути автоматичне оновлення "Резерв+". Зробити це можна у параметрах застосунку, відповідно до операційної системи.

iOS:

  • Відкрити "Параметри";
    • Відкрити "Програми";
      • Відкрити "Резерв+";
        • Увімкнути фонове оновлення.

          Android:

          • Відкрити "Резерв+" в Google Market;
            • Натиснути три крапки у правому верхньому куті;
              • Натиснути "Автооновлення".

                Нагадаємо

                Військовозобов'язані, визнані обмежено придатними до 4 травня 2024 року, повинні пройти повторну ВЛК до 5 червня 2025 року. Якщо цього не зробити, то буде затримання поліцією і примусова доставка в ТЦК. Також треба заплатити штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

                Євген Устименко

                Євген Устименко

                СуспільствоВійнаТехнології
                Міністерство оборони України
                Україна
                Google
                Brent
                $65.10
                Bitcoin
                $105,397.50
                S&P 500
                $5,956.87
                Tesla
                $340.55
                Газ TTF
                $35.23
                Золото
                $3,228.94
                Ethereum
                $2,505.11