Обновлен сертификат безопасности приложения "Резерв+" для более надежной работы
Киев • УНН
В новой версии приложения "Резерв+" обновлен сертификат безопасности. Теперь при авторизации будет появляться предупреждение о необходимости обновления приложения в App Store и Google Play.
В релизе 1.6.1 приложения "Резерв+" обновился сертификат безопасности, что сделает работу данного приложения еще более защищенной и надежной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Детали
Отныне при авторизации будет возникать предупреждение с требованием обновить приложение. В более старых версиях "Резерв+" это не работает, а пользователи будут получать уведомления о технической ошибке.
Приложение можно обновить в App Store и Google Play. Также пользователям рекомендуется включить автоматическое обновление "Резерв+". Сделать это можно в параметрах приложения, в соответствии с операционной системой.
iOS:
- Открыть "Параметры";
- Открыть "Программы";
- Открыть "Резерв+";
- Включить фоновое обновление.
Android:
- Открыть "Резерв+" в Google Market;
- Нажать три точки в правом верхнем углу;
- Нажать "Автообновление".
Напомним
Военнообязанные, признанные ограниченно годными до 4 мая 2024 года, должны пройти повторную ВВК до 5 июня 2025 года. Если этого не сделать, то будет задержание полицией и принудительная доставка в ТЦК. Также надо заплатить штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен.