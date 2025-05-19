Обновлен сертификат безопасности приложения "Резерв+" для более надежной работы

В релизе 1.6.1 приложения "Резерв+" обновился сертификат безопасности, что сделает работу данного приложения еще более защищенной и надежной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

Отныне при авторизации будет возникать предупреждение с требованием обновить приложение. В более старых версиях "Резерв+" это не работает, а пользователи будут получать уведомления о технической ошибке.

Приложение можно обновить в App Store и Google Play. Также пользователям рекомендуется включить автоматическое обновление "Резерв+". Сделать это можно в параметрах приложения, в соответствии с операционной системой.

iOS:

Открыть "Параметры";

Открыть "Программы";

Открыть "Резерв+";

Включить фоновое обновление.

Android:

Открыть "Резерв+" в Google Market;

Нажать три точки в правом верхнем углу;

Нажать "Автообновление".

Напомним

Военнообязанные, признанные ограниченно годными до 4 мая 2024 года, должны пройти повторную ВВК до 5 июня 2025 года. Если этого не сделать, то будет задержание полицией и принудительная доставка в ТЦК. Также надо заплатить штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен.