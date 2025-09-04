$41.370.01
В мобильном приложении "Резерв+" можно оплатить штрафы за 9 нарушений: детали и алгоритм

Киев • УНН

 • 1396 просмотра

Мобильное приложение "Резерв+" расширило функционал, позволяя оплачивать штрафы за 9 видов военных нарушений. Процесс оплаты занимает около 4 дней, а неуплата вовремя удваивает сумму штрафа.

В мобильном приложении "Резерв+" можно оплатить штрафы за 9 нарушений: детали и алгоритм

Министерство обороны пояснило, что в приложении для военнообязанных "Резерв+" доступна обновленная функция уплаты штрафов. Сервис запустили в начале июля, но именно в сентябре появилась обновленная и более удобная функция уплаты за нарушения.

Передает УНН со ссылкой на Минобороны Украины.

Детали

В военном ведомстве пояснили, за какие нарушения следует уплатить штраф в "Резерв+".

Среди них, если гражданин:

  • не стал на воинский учет, когда исполнилось 25 лет;
    • не стал на воинский учет по новому адресу;
      • не стал на воинский учет после прибытия из учреждения исполнения наказаний;
        • не стал на воинский учет по месту пребывания как ВПЛ;
          • не состоит на воинском учете по месту жительства, работы или учебы;
            • не предоставлено имущество (здания, сооружения, транспорт) во время мобилизации;
              • не прошли или отказались от прохождения ВВК.

                Отмечается:

                Один уплаченный штраф закрывает только то нарушение, за которое он был начислен.

                Алгоритм уплаты штрафа работает следующим образом:

                1. Загрузите приложение Резерв+ в App Store (для устройств iOS/Apple) или Google Play (для Android).
                  1. Авторизуйтесь в приложении, перейдите в раздел «Штрафы онлайн» и подайте заявление о признании нарушения.
                    1. В течение трех дней ТЦК и СП должен рассмотреть заявление и направить постановление о нарушении.

                      После этого появляется возможность уплатить штраф в размере 8 500 грн — 50% от полной суммы.

                      Впрочем, на оплату дается 20 дней, и если не уплатить вовремя - придется платить 17 000 грн. 

                      В случае неуплаты в течение следующих 20 дней сумма удваивается и составит 34 000 грн.

                      - указывается в сообщении военного ведомства. 

                      Еще несколько идентификаторов:

                      После оплаты красная лента с предупреждением о нарушении в приложении исчезает, но весь процесс обычно длится около 4 дней.

                      Чтобы увидеть свой актуальный статус, после уплаты штрафа обновите военный документ в Резерв+

                      - советуют в Министерстве обороны Украины. 

                      Отдельное важное замечание:

                      • обязанность выполнять требования воинского учета сохраняется. Поэтому повестки могут поступать и в дальнейшем;
                        • систематическое игнорирование повесток станет основанием для привлечения к уголовной ответственности и других правовых ограничений.

                          Дополнение

                           Также в Минобороны разъяснили, какие повестки считаются врученными.

                          1. Врученной считается повестка, которую работники ТЦК и СП направили по почте, а именно заказным письмом, или вручили человеку лично.
                            1. Отметка об этом вносится в реестр военнообязанных, призывников и резервистов.
                              1. Если человек не прибыл вовремя, это не освобождает его от обязанности явиться в ТЦК и СП. Независимо от даты получения повестки, вы обязаны выполнить ее требование.

                                Возможный вопрос:

                                А что, если повестку не получил, но есть нарушение в Резерв+ из-за неприбытия по повестке. Что делать?

                                Итак, тогда:

                                • Нужны доказательства, что повестка вам действительно не приходила. Например, справка с почты об отсутствии повестки или уведомление о невозможности ее доставки. Если так, вы можете обратиться в ТЦК и СП — и нарушение снимут, - информируют в ведомстве.
                                  • Если же повестка пришла на почту надлежащим образом, но вы об этом не знали — это не освобождает вас от выполнения обязанностей.

                                    Напомним

                                    В мае УНН сообщал, что в приложении Резерв+ добавились два сервиса.

                                    Также в августе сообщалось, что в мобильном приложении "Резерв+" появилась новая отсрочка для еще одной категории населения. Речь идет о научных, научно-педагогических и педагогических работниках учреждений высшего, профессионального предвысшего, профессионального образования, научных учреждений и организаций

                                    Игорь Тележников

                                    ОбществоТехнологииФинансы
