В мобильном приложении "Резерв+" можно оплатить штрафы за 9 нарушений: детали и алгоритм
Киев • УНН
Мобильное приложение "Резерв+" расширило функционал, позволяя оплачивать штрафы за 9 видов военных нарушений. Процесс оплаты занимает около 4 дней, а неуплата вовремя удваивает сумму штрафа.
Министерство обороны пояснило, что в приложении для военнообязанных "Резерв+" доступна обновленная функция уплаты штрафов. Сервис запустили в начале июля, но именно в сентябре появилась обновленная и более удобная функция уплаты за нарушения.
Детали
В военном ведомстве пояснили, за какие нарушения следует уплатить штраф в "Резерв+".
Среди них, если гражданин:
- не стал на воинский учет, когда исполнилось 25 лет;
- не стал на воинский учет по новому адресу;
- не стал на воинский учет после прибытия из учреждения исполнения наказаний;
- не стал на воинский учет по месту пребывания как ВПЛ;
- не состоит на воинском учете по месту жительства, работы или учебы;
- не предоставлено имущество (здания, сооружения, транспорт) во время мобилизации;
- не прошли или отказались от прохождения ВВК.
Отмечается:
Один уплаченный штраф закрывает только то нарушение, за которое он был начислен.
Алгоритм уплаты штрафа работает следующим образом:
- Загрузите приложение Резерв+ в App Store (для устройств iOS/Apple) или Google Play (для Android).
- Авторизуйтесь в приложении, перейдите в раздел «Штрафы онлайн» и подайте заявление о признании нарушения.
- В течение трех дней ТЦК и СП должен рассмотреть заявление и направить постановление о нарушении.
После этого появляется возможность уплатить штраф в размере 8 500 грн — 50% от полной суммы.
Впрочем, на оплату дается 20 дней, и если не уплатить вовремя - придется платить 17 000 грн.
В случае неуплаты в течение следующих 20 дней сумма удваивается и составит 34 000 грн.
Еще несколько идентификаторов:
После оплаты красная лента с предупреждением о нарушении в приложении исчезает, но весь процесс обычно длится около 4 дней.
Чтобы увидеть свой актуальный статус, после уплаты штрафа обновите военный документ в Резерв+
Отдельное важное замечание:
- обязанность выполнять требования воинского учета сохраняется. Поэтому повестки могут поступать и в дальнейшем;
- систематическое игнорирование повесток станет основанием для привлечения к уголовной ответственности и других правовых ограничений.
Дополнение
Также в Минобороны разъяснили, какие повестки считаются врученными.
- Врученной считается повестка, которую работники ТЦК и СП направили по почте, а именно заказным письмом, или вручили человеку лично.
- Отметка об этом вносится в реестр военнообязанных, призывников и резервистов.
- Если человек не прибыл вовремя, это не освобождает его от обязанности явиться в ТЦК и СП. Независимо от даты получения повестки, вы обязаны выполнить ее требование.
Возможный вопрос:
А что, если повестку не получил, но есть нарушение в Резерв+ из-за неприбытия по повестке. Что делать?
Итак, тогда:
- Нужны доказательства, что повестка вам действительно не приходила. Например, справка с почты об отсутствии повестки или уведомление о невозможности ее доставки. Если так, вы можете обратиться в ТЦК и СП — и нарушение снимут, - информируют в ведомстве.
- Если же повестка пришла на почту надлежащим образом, но вы об этом не знали — это не освобождает вас от выполнения обязанностей.
