В мобильном приложении "Резерв+" можно оплатить штрафы за 9 нарушений: детали и алгоритм

Министерство обороны пояснило, что в приложении для военнообязанных "Резерв+" доступна обновленная функция уплаты штрафов. Сервис запустили в начале июля, но именно в сентябре появилась обновленная и более удобная функция уплаты за нарушения.

Передает УНН со ссылкой на Минобороны Украины.

Детали

В военном ведомстве пояснили, за какие нарушения следует уплатить штраф в "Резерв+".

Среди них, если гражданин:

не стал на воинский учет, когда исполнилось 25 лет;

не стал на воинский учет по новому адресу;

не стал на воинский учет после прибытия из учреждения исполнения наказаний;

не стал на воинский учет по месту пребывания как ВПЛ;

не состоит на воинском учете по месту жительства, работы или учебы;

не предоставлено имущество (здания, сооружения, транспорт) во время мобилизации;

не прошли или отказались от прохождения ВВК.

Отмечается:

Один уплаченный штраф закрывает только то нарушение, за которое он был начислен.

Алгоритм уплаты штрафа работает следующим образом:

Загрузите приложение Резерв+ в App Store (для устройств iOS/Apple) или Google Play (для Android). Авторизуйтесь в приложении, перейдите в раздел «Штрафы онлайн» и подайте заявление о признании нарушения. В течение трех дней ТЦК и СП должен рассмотреть заявление и направить постановление о нарушении.

После этого появляется возможность уплатить штраф в размере 8 500 грн — 50% от полной суммы.

Впрочем, на оплату дается 20 дней, и если не уплатить вовремя - придется платить 17 000 грн.

В случае неуплаты в течение следующих 20 дней сумма удваивается и составит 34 000 грн. - указывается в сообщении военного ведомства.

Еще несколько идентификаторов:

После оплаты красная лента с предупреждением о нарушении в приложении исчезает, но весь процесс обычно длится около 4 дней.

Чтобы увидеть свой актуальный статус, после уплаты штрафа обновите военный документ в Резерв+ - советуют в Министерстве обороны Украины.

Отдельное важное замечание:

обязанность выполнять требования воинского учета сохраняется. Поэтому повестки могут поступать и в дальнейшем;

систематическое игнорирование повесток станет основанием для привлечения к уголовной ответственности и других правовых ограничений.

Дополнение

Также в Минобороны разъяснили, какие повестки считаются врученными.

Врученной считается повестка, которую работники ТЦК и СП направили по почте, а именно заказным письмом, или вручили человеку лично. Отметка об этом вносится в реестр военнообязанных, призывников и резервистов. Если человек не прибыл вовремя, это не освобождает его от обязанности явиться в ТЦК и СП. Независимо от даты получения повестки, вы обязаны выполнить ее требование.

Возможный вопрос:

А что, если повестку не получил, но есть нарушение в Резерв+ из-за неприбытия по повестке. Что делать?

Итак, тогда:

Нужны доказательства, что повестка вам действительно не приходила. Например, справка с почты об отсутствии повестки или уведомление о невозможности ее доставки. Если так, вы можете обратиться в ТЦК и СП — и нарушение снимут, - информируют в ведомстве.

Если же повестка пришла на почту надлежащим образом, но вы об этом не знали — это не освобождает вас от выполнения обязанностей.

