У "Резерв+" з'явиться новий статус: що він означає і кого стосується
Київ • УНН
Статус "потребує базової загальновійськової підготовки" означає, що в реєстрі відсутня інформація про військову спеціальність людини.
У мобільному застосунку "Резерв+" з'явився новий статус – "потребує базової загальновійськової підготовки". Про це повідомляє УНН з посиланням на представницю Міністерства оборони України Галину Воловіну.
Деталі
Відповідаючи на запитання користувачів Facebook "Що означає цей статус?", Воловіна уточнила: це позначення зʼявляється, коли в реєстрі відсутня інформація про військову спеціальність людини. Якщо іншу спеціальність не підтверджено, необхідно пройти базовий курс підготовки.
Реєстр не знає, яка в особи військово-облікова спеціальність як у військовозобов'язаного
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що у мобільному застосунку "Резерв+" з’явилася нова відстрочка для ще однієї категорії населення. Йдеться про наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти, наукових установ та організацій.
Також повідомлялось, що у застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" доступна оновлена функція сплати штрафів за 9 видів військових порушень. Сам процес оплати займає близько 4 днів, а несплата вчасно подвоює суму штрафу.