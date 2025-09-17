$41.180.06
Ексклюзив
05:30 • 11327 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 13929 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 59798 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 85338 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 45955 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 58705 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 85595 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 30672 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 62033 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 38525 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
У "Резерв+" з'явиться новий статус: що він означає і кого стосується

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Статус "потребує базової загальновійськової підготовки" означає, що в реєстрі відсутня інформація про військову спеціальність людини.

У "Резерв+" з'явиться новий статус: що він означає і кого стосується

У мобільному застосунку "Резерв+" з'явився новий статус – "потребує базової загальновійськової підготовки". Про це повідомляє УНН з посиланням на представницю Міністерства оборони України Галину Воловіну.

Деталі

Відповідаючи на запитання користувачів Facebook "Що означає цей статус?", Воловіна уточнила: це позначення зʼявляється, коли в реєстрі відсутня інформація про військову спеціальність людини. Якщо іншу спеціальність не підтверджено, необхідно пройти базовий курс підготовки.

Реєстр не знає, яка в особи військово-облікова спеціальність як у військовозобов'язаного

- зазначила Воловіна.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у мобільному застосунку "Резерв+" з’явилася нова відстрочка для ще однієї категорії населення. Йдеться про наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти, наукових установ та організацій.

Також повідомлялось, що у застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" доступна оновлена функція сплати штрафів за 9 видів військових порушень. Сам процес оплати займає близько 4 днів, а несплата вчасно подвоює суму штрафу.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніТехнології
Міністерство оборони України