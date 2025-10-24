С 1 ноября украинцы смогут оформить отсрочку от мобилизации в ЦПАУ

Правительство изменило правила оформления отсрочек от мобилизации. Уже с 1 ноября заработает автоматическое продление отсрочки, а подать заявление о ее получении можно будет в смартфоне через Резерв+ или в ЦПАУ, передает УНН со ссылкой на Минцифры.

Что меняется с 1 ноября:

№1. Автоматическое продление.

Если все данные для отсрочки есть в реестрах, система продлит ее автоматически — без повторных заявлений и очередей в ТЦК. Это касается, в частности, людей с инвалидностью, многодетных родителей, студентов, ученых и других категорий, определенных постановлением Правительства №560.

№2. Отсрочка в смартфоне.

9 типов отсрочек уже доступны в приложении Резерв+. Пользователи получают цифровой документ с QR-кодом, который можно показать прямо с телефона или распечатать, — оба варианта имеют одинаковую юридическую силу.

№3. Подача заявления через ЦПАУ.

Для тех, кто не может воспользоваться смартфоном или чей тип отсрочки еще не добавили в Резерв+, заявление можно подать в ЦПАУ. Администратор внесет данные в электронную систему через Портал Дія и передаст заявление в ТЦК.

В Минцифры также подчеркнули, что ЦПАУ — это лишь место подачи заявления, а решение об отсрочке принимает ТЦК. Результат заявитель будет получать на электронную почту или непосредственно в ЦПАУ.

