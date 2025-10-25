$41.900.00
06:30
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
03:58
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
"Резерв+": анонсированы новые отсрочки

Киев • УНН

 • 1214 просмотра

"Резерв+" внедряет новые функции для онлайн-подачи запросов на отсрочку. Теперь родители-одиночки и лица, ухаживающие за родителями с инвалидностью, могут присоединиться к тестированию.

"Резерв+": анонсированы новые отсрочки

В приложении "Резерв+" запускают бета-тест новых отсрочек, сообщили в субботу в Минобороны, пишет УНН.

Вскоре в приложении "Резерв+" появятся новые типы отсрочек от мобилизации

- сообщили в Минобороны.

Кто сможет получить

Получить отсрочку онлайн смогут: 

  • отец или мать, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
    • люди, ухаживающие за отцом или матерью с инвалидностью.

      Для тестирования и для того, чтобы среди первых воспользоваться услугой, как указано, нужно заполнить короткую форму по ссылке.

      Как работает онлайн-отсрочка

      Онлайн-отсрочка работает так: в "Резерв+" нужно подать запрос → система проверяет основания в государственных реестрах → в случае подтверждения отсрочка предоставляется и информация об этом появляется в электронном военном документе.

      Процесс полностью автоматический, обычно длится несколько часов и не требует сбора справок, визитов в ТЦК, длительного ожидания рассмотрения дела. 

      Кто сейчас может получить отсрочку в "Резерв+"

      Сейчас получить отсрочку в "Резерв+" могут: 

      • люди с инвалидностью;
        • родители троих и более детей, рожденных в одном браке;
          • родители детей с инвалидностью;
            • супруги защитников и защитниц с ребенком;
              • мужья или жены людей с инвалидностью;
                • люди с временной непригодностью;
                  • студенты, аспиранты;
                    • работники учреждений высшего и профобразования.

                      С 1 ноября украинцы смогут оформить отсрочку от мобилизации в ЦПАУ24.10.25, 18:07

                      Юлия Шрамко

                      Общество Политика
                      Мобилизация
                      Брак
                      ТЦК и СП
                      Министерство обороны Украины