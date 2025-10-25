"Резерв+": анонсированы новые отсрочки
"Резерв+" внедряет новые функции для онлайн-подачи запросов на отсрочку. Теперь родители-одиночки и лица, ухаживающие за родителями с инвалидностью, могут присоединиться к тестированию.
В приложении "Резерв+" запускают бета-тест новых отсрочек, сообщили в субботу в Минобороны, пишет УНН.
Вскоре в приложении "Резерв+" появятся новые типы отсрочек от мобилизации
Кто сможет получить
Получить отсрочку онлайн смогут:
- отец или мать, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
- люди, ухаживающие за отцом или матерью с инвалидностью.
Для тестирования и для того, чтобы среди первых воспользоваться услугой, как указано, нужно заполнить короткую форму по ссылке.
Как работает онлайн-отсрочка
Онлайн-отсрочка работает так: в "Резерв+" нужно подать запрос → система проверяет основания в государственных реестрах → в случае подтверждения отсрочка предоставляется и информация об этом появляется в электронном военном документе.
Процесс полностью автоматический, обычно длится несколько часов и не требует сбора справок, визитов в ТЦК, длительного ожидания рассмотрения дела.
Кто сейчас может получить отсрочку в "Резерв+"
Сейчас получить отсрочку в "Резерв+" могут:
- люди с инвалидностью;
- родители троих и более детей, рожденных в одном браке;
- родители детей с инвалидностью;
- супруги защитников и защитниц с ребенком;
- мужья или жены людей с инвалидностью;
- люди с временной непригодностью;
- студенты, аспиранты;
- работники учреждений высшего и профобразования.
