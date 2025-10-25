Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать

В Украине с 1 ноября меняют порядок оформления отсрочек от мобилизации. В Минобороны подробно разъяснили новации и дали ответы на популярные вопросы, пишет УНН.

С 1 ноября 2025 года в Украине начинают действовать новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации - сообщили в оборонном ведомстве.

В Минобороны объясняют: они направлены на повышение прозрачности, борьбу с коррупцией, упрощение процесса и переход к цифровой системе оформления.

Соответствующие изменения в правительственное постановление №560 предусматривают автоматическое продление отсрочек, цифровую форму как основной способ оформления, а также перенос подачи бумажных документов в Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

С 1 ноября украинцы смогут оформить отсрочку от мобилизации в ЦПАУ

Мы убираем лишние бумаги и обращения, чтобы ТЦК могли сосредоточиться на задачах мобилизации. Более 600 тысяч отсрочек продлятся без дополнительных действий граждан и очередей в территориальных центрах - подчеркнул министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

"Более 80% отсрочек уже доступны для оформления онлайн, большинство из них будет продлеваться автоматически на основе данных, которые уже есть у государства. Сервис подачи документов на отсрочку будет доступен в любом удобном ЦПАУ", - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, Оксана Ферчук.

Минобороны объясняет, что изменилось и как действовать военнообязанному, имеющему право на отсрочку.

Ключевые изменения

1. Автоматическое продление

Все отсрочки, основания для которых можно подтвердить в государственных реестрах или которые не могут измениться со временем, будут продлеваться автоматически. Это делает процесс прозрачным, без необходимости повторно собирать документы и подавать заявление.

Отсрочки автоматически продлеваются для следующих категорий:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к службе;

родители троих и более детей до 18 лет;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы;

те, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены);

женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии;

студенты дневной или дуальной формы, получающие высший уровень образования, а также докторанты и интерны;

научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки;

люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или во время действия военного положения;

родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;

лица, незаконно лишенные свободы из-за агрессии РФ;

военные, освобожденные из плена.

2. Оформление онлайн в "Резерв+"

9 типов отсрочек уже можно оформить онлайн в приложении "Резерв+". Услуга доступна для следующих категорий:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к службе (при наличии постановления ВВК в электронном виде);

родители троих и более детей до 18 лет в одном браке;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии;

студенты дневной или дуальной формы, получающие высший уровень образования, а также докторанты и интерны;

научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки.

Перечень будет расширяться. Еще два типа отсрочек появятся в приложении в ближайшее время. Получить их смогут:

те, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены);

отец или мать, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет.

"Резерв+": анонсированы новые отсрочки

3. Оформление офлайн в ЦПАУ

Для тех, чей тип отсрочки еще не цифровизирован, а также для тех, кто не пользуется смартфоном или имеет бумажные документы и недостаточно данных в государственных реестрах, с 1 ноября можно подать заявление об отсрочке в любом удобном Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ).

В таком случае администратор ЦПАУ получает и сканирует документы и передает их в электронной форме в соответствующий ТЦК и СП для принятия решения. То есть ЦПАУ является фронт-офисом приема документов на услугу, а результат принимает ТЦК и СП.

4. Осовременивание бумажных справок

С 1 ноября 2025 года бумажная справка об отсрочке с мокрой печатью не нужна. Теперь основным подтверждением отсрочки является электронный военно-учетный документ в приложении "Резерв+".

Если нет возможности воспользоваться приложением, можно распечатать бумажную версию. Получить файл для печати можно:

в приложении "Резерв+";

через портал "Дія";

при необходимости - обратиться за распечаткой военного документа в ТЦК и СП (или ЦПАУ, если речь идет именно о документе с отсрочкой).

До конца октября ТЦК и СП принимают заявления по старому порядку. С 1 ноября подать заявление об отсрочке можно только через Резерв+ или ЦПАУ.

Как оформить отсрочку

Заявления подаются через приложение "Резерв+" или в ЦПАУ (в зависимости от категории отсрочки). 80% отсрочек могут быть оформлены через мобильное приложение "Резерв+". С 1 ноября 2025 года ТЦК и СП больше не будут принимать от граждан заявления об отсрочке.

Если вы подали заявление по старой процедуре и еще не получили результат о решении, все равно сообщите соответствующий ТЦК и СП.

Как подать заявление об отсрочке, если не пользуюсь "Резерв+" или не смог оформить в приложении

Поинтересуйтесь, внедрена ли услуга в вашем ЦПАУ, и обратитесь к администратору согласно графику работы учреждения.

Как узнать, получил ли отсрочку, если не пользуюсь "Резерв+"

Администратор ЦПАУ сообщит вам о результате рассмотрения заявления и сможет распечатать электронный военно-учетный документ с отметкой об отсрочке.

Если в отсрочке отказано и вам нужен официальный документ об этом, он поступит на вашу электронную почту или его можно получить в ТЦК и СП с мокрой печатью.

Как будет происходить автоматическое продление

Если вы уже оформили отсрочку и она подпадает под автопродление - ничего делать не нужно. До конца октября пользователи Резерв+, имеющие отсрочку, получат уведомление об автопродлении.

Обратите внимание: если система не сможет подтвердить основание (например, из-за расторжения брака или отсутствия ваших данных в государственных реестрах), отсрочка не будет продлена. Если все же имеете основания для отсрочки, попробуйте актуализировать информацию о себе в реестрах.

