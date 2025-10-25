Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать
Киев • УНН
С 1 ноября 2025 года в Украине вводятся новые правила оформления отсрочек от мобилизации, направленные на повышение прозрачности и цифровизацию процесса. Большинство отсрочек будут продлеваться автоматически, а подача документов возможна онлайн через приложение "Резерв+" или офлайн в ЦПАУ.
В Украине с 1 ноября меняют порядок оформления отсрочек от мобилизации. В Минобороны подробно разъяснили новации и дали ответы на популярные вопросы, пишет УНН.
С 1 ноября 2025 года в Украине начинают действовать новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации
В Минобороны объясняют: они направлены на повышение прозрачности, борьбу с коррупцией, упрощение процесса и переход к цифровой системе оформления.
Соответствующие изменения в правительственное постановление №560 предусматривают автоматическое продление отсрочек, цифровую форму как основной способ оформления, а также перенос подачи бумажных документов в Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).
С 1 ноября украинцы смогут оформить отсрочку от мобилизации в ЦПАУ24.10.25, 18:07 • 2862 просмотра
Мы убираем лишние бумаги и обращения, чтобы ТЦК могли сосредоточиться на задачах мобилизации. Более 600 тысяч отсрочек продлятся без дополнительных действий граждан и очередей в территориальных центрах
"Более 80% отсрочек уже доступны для оформления онлайн, большинство из них будет продлеваться автоматически на основе данных, которые уже есть у государства. Сервис подачи документов на отсрочку будет доступен в любом удобном ЦПАУ", - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, Оксана Ферчук.
Минобороны объясняет, что изменилось и как действовать военнообязанному, имеющему право на отсрочку.
Ключевые изменения
1. Автоматическое продление
Все отсрочки, основания для которых можно подтвердить в государственных реестрах или которые не могут измениться со временем, будут продлеваться автоматически. Это делает процесс прозрачным, без необходимости повторно собирать документы и подавать заявление.
Отсрочки автоматически продлеваются для следующих категорий:
- люди с инвалидностью;
- временно непригодные к службе;
- родители троих и более детей до 18 лет;
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- те, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы;
- те, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены);
- женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии;
- студенты дневной или дуальной формы, получающие высший уровень образования, а также докторанты и интерны;
- научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки;
- люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или во время действия военного положения;
- родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;
- лица, незаконно лишенные свободы из-за агрессии РФ;
- военные, освобожденные из плена.
2. Оформление онлайн в "Резерв+"
9 типов отсрочек уже можно оформить онлайн в приложении "Резерв+". Услуга доступна для следующих категорий:
- люди с инвалидностью;
- временно непригодные к службе (при наличии постановления ВВК в электронном виде);
- родители троих и более детей до 18 лет в одном браке;
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- те, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы;
- женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии;
- студенты дневной или дуальной формы, получающие высший уровень образования, а также докторанты и интерны;
- научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки.
Перечень будет расширяться. Еще два типа отсрочек появятся в приложении в ближайшее время. Получить их смогут:
- те, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены);
- отец или мать, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет.
"Резерв+": анонсированы новые отсрочки25.10.25, 09:42 • 2114 просмотров
3. Оформление офлайн в ЦПАУ
Для тех, чей тип отсрочки еще не цифровизирован, а также для тех, кто не пользуется смартфоном или имеет бумажные документы и недостаточно данных в государственных реестрах, с 1 ноября можно подать заявление об отсрочке в любом удобном Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ).
В таком случае администратор ЦПАУ получает и сканирует документы и передает их в электронной форме в соответствующий ТЦК и СП для принятия решения. То есть ЦПАУ является фронт-офисом приема документов на услугу, а результат принимает ТЦК и СП.
4. Осовременивание бумажных справок
С 1 ноября 2025 года бумажная справка об отсрочке с мокрой печатью не нужна. Теперь основным подтверждением отсрочки является электронный военно-учетный документ в приложении "Резерв+".
Если нет возможности воспользоваться приложением, можно распечатать бумажную версию. Получить файл для печати можно:
- в приложении "Резерв+";
- через портал "Дія";
- при необходимости - обратиться за распечаткой военного документа в ТЦК и СП (или ЦПАУ, если речь идет именно о документе с отсрочкой).
До конца октября ТЦК и СП принимают заявления по старому порядку. С 1 ноября подать заявление об отсрочке можно только через Резерв+ или ЦПАУ.
Как оформить отсрочку
Заявления подаются через приложение "Резерв+" или в ЦПАУ (в зависимости от категории отсрочки). 80% отсрочек могут быть оформлены через мобильное приложение "Резерв+". С 1 ноября 2025 года ТЦК и СП больше не будут принимать от граждан заявления об отсрочке.
Если вы подали заявление по старой процедуре и еще не получили результат о решении, все равно сообщите соответствующий ТЦК и СП.
Как подать заявление об отсрочке, если не пользуюсь "Резерв+" или не смог оформить в приложении
Поинтересуйтесь, внедрена ли услуга в вашем ЦПАУ, и обратитесь к администратору согласно графику работы учреждения.
Как узнать, получил ли отсрочку, если не пользуюсь "Резерв+"
Администратор ЦПАУ сообщит вам о результате рассмотрения заявления и сможет распечатать электронный военно-учетный документ с отметкой об отсрочке.
Если в отсрочке отказано и вам нужен официальный документ об этом, он поступит на вашу электронную почту или его можно получить в ТЦК и СП с мокрой печатью.
Как будет происходить автоматическое продление
Если вы уже оформили отсрочку и она подпадает под автопродление - ничего делать не нужно. До конца октября пользователи Резерв+, имеющие отсрочку, получат уведомление об автопродлении.
Обратите внимание: если система не сможет подтвердить основание (например, из-за расторжения брака или отсутствия ваших данных в государственных реестрах), отсрочка не будет продлена. Если все же имеете основания для отсрочки, попробуйте актуализировать информацию о себе в реестрах.
{{64}}
{{65}}