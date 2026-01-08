российская армия срочно эвакуирует сотрудников посольства рф в Израиле вместе с их семьями в Израиле и возвращает их в россию. Об этом сообщает Daily Iran News, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что за последние 24 часа россия совершила уже третий авиарейс для эвакуации дипломатического персонала из Израиля. Эвакуация носит организованный характер и проводится в ускоренном режиме.

Есть некоторые новости, о которых, очевидно, была проинформирована россия - говорится в сообщении.

Ранее российский диктатор владимир путин в контексте конфликта на Ближнем Востоке назвал Израиль почти русскоязычной страной.

Напомним

В декабре посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука вызвали в МИД. Это произошло после его критики заявлений премьер-министра Беньямина Нетаньяху о "тесном личном контакте" с владимиром путиным.

