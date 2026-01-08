$42.560.14
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 11126 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11 • 17217 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 14951 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 13:11 • 18003 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
7 января, 12:29 • 21853 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 28619 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
7 января, 10:27 • 26384 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
7 января, 10:05 • 27732 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
7 января, 09:26 • 19775 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
7 января, 09:20 • 18058 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
Россия срочно эвакуирует сотрудников посольства РФ из Израиля - СМИ

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Россия осуществляет срочную эвакуацию дипломатического персонала и их семей из Израиля, организовав три авиарейса за последние 24 часа. Эвакуация происходит в ускоренном режиме, что свидетельствует о наличии "важной информации".

Россия срочно эвакуирует сотрудников посольства РФ из Израиля - СМИ

российская армия срочно эвакуирует сотрудников посольства рф в Израиле вместе с их семьями в Израиле и возвращает их в россию. Об этом сообщает Daily Iran News, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что за последние 24 часа россия совершила уже третий авиарейс для эвакуации дипломатического персонала из Израиля. Эвакуация носит организованный характер и проводится в ускоренном режиме.

Есть некоторые новости, о которых, очевидно, была проинформирована россия

- говорится в сообщении.

Ранее российский диктатор владимир путин в контексте конфликта на Ближнем Востоке назвал Израиль почти русскоязычной страной.

Напомним

В декабре посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука вызвали в МИД. Это произошло после его критики заявлений премьер-министра Беньямина Нетаньяху о "тесном личном контакте" с владимиром путиным.

Трамп заявил, что путин предлагал ему посредничество между Израилем и Ираном: президент рф получил резкий ответ18.06.25, 19:47 • 4177 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Израиль
Биньямин Нетаньяху