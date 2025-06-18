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Трамп заявил, что путин предлагал ему посредничество между Израилем и Ираном: президент рф получил резкий ответ

Киев • УНН

 • 498 просмотра

Президент США Дональд Трамп сообщил, что владимир путин предложил ему роль посредника в конфликте между Израилем и Ираном. Трамп ответил, что Путину следует сначала навести порядок в собственной стране.

Трамп заявил, что путин предлагал ему посредничество между Израилем и Ираном: президент рф получил резкий ответ

Президент США Дональд Трамп сообщил, что вчера имел телефонный разговор с Владимиром путиным, который предложил Трампу роль посредника в конфликте между Израилем и Ираном. В ответ Трамп посоветовал российскому лидеру сначала навести порядок в собственной стране. Об этом президент Соединенных Штатов сообщил в эфире FoxNews, передает корреспондент УНН.

И я говорил с ним вчера, и знаете, он на самом деле предложил мне быть посредником. Я сказал: "Сделайте мне одолжение. Посредничайте сами". Я сказал: "владимир, давайте сначала посредником я буду с россией. Вы можете позаботиться об этом позже"

- сказал он.

Дональд Трамп также заявил, что, по его мнению, количество жертв войны в Украине и россии значительно больше, чем официально сообщается, и добавил, что "устал" от этого конфликта.

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Павел Зинченко

Павел Зинченко

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