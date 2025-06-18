"Судный день" самолёт Трампа совершил странный полёт на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Киев • УНН
Экстренный командный самолёт президента США Boeing E-4B совершил четырёхчасовой полёт из Луизианы в Мэриленд под необычным позывным ORDER01. Это вызвало предположения о связи с обострением на Ближнем Востоке.
Во вторник экстренный командный самолет президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Boeing E-4B был замечен во время таинственного перелета из Луизианы в Мэриленд. В социальных сетях высказали предположения, что это связано с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке, пишет УНН со ссылкой на DailyMail.
Детали
Самолет вылетел из Боссье-Сити в 17:56 по восточному времени, пролетел вдоль побережья и сделал петлю вокруг границы Вирджинии и Северной Каролины, прежде чем приземлиться на объединенной базе Эндрюс в 22:01.
Полет длился более четырех часов, что спровоцировало распространение слухов в интернете, особенно после того, как пользователи заметили никогда ранее не виданный позывной ORDER01 вместо обычного ORDER6.
Эскадрилья из четырех E-4B совершает регулярные рейсы в течение года для поддержания боевой готовности военных. Однако некоторые наблюдатели предположили, что миссия может быть связана с усилением президентской безопасности на фоне растущих опасений относительно ядерной эскалации на Ближнем Востоке.
Напряженность возросла после сообщений о том, что Трамп готов поддержать военные усилия Израиля против Ирана, требуя от Тегерана "безоговорочной капитуляции".
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в заявлении, которое зачитал телеведущий в среду, заявил, что его страна не примет призыв Трампа к безоговорочной капитуляции.
Справочно
Boeing E-4B "Nightwatch", также известный как "самолет Судного дня", служит летающим командным пунктом для ключевых должностных лиц во время кризиса, специально разработанный для выживания во время ядерной атаки и координации военных действий.
Дополнение
США переместили по меньшей мере 30 военных самолетов в Европу за три дня. Это может быть связано с ростом напряжения после начала израильской операции против ядерной программы Ирана.
Иран предупредил США о жестком ответе в случае прямого участия в военной кампании Израиля. Тысячи людей покинули Тегеран после обмена ракетными ударами между Ираном и Израилем.