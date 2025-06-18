"Літак Судного дня" Трампа здійснив дивний політ на тлі загострення ситуації на Близькому Сході

У вівторок екстрений командний літак президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Boeing E-4B був помічений під час таємничого перельоту з Луїзіани до Меріленду. В соціальних мережах зробили припущення, що це пов'язано з напруженою ситуацією на Близького Сходу, пише УНН з посиланням на DailyMail.

Деталі

Літак вилетів з Боссьє-Сіті о 17:56 за східним часом, пролетів уздовж узбережжя та зробив петлю навколо кордону Вірджинії та Північної Кароліни, перш ніж приземлитися на об'єднаній базі Ендрюс о 22:01.

Політ тривав понад чотири години, що спровокувало поширення чуток в інтернеті, особливо після того, як користувачі помітили ніколи раніше не бачений позивний ORDER01 замість звичайного ORDER6.

Ескадрилья із чотирьох E-4B здійснює регулярні рейси протягом року для підтримки бойової готовності військових. Однак деякі спостерігачі припустили, що місія може бути пов'язана з посиленням президентської безпеки на тлі зростання побоювань щодо ядерної ескалації на Близькому Сході.

Напруженість зросла після повідомлень про те, що Трамп готовий підтримати військові зусилля Ізраїлю проти Ірану, вимагаючи від Тегерана "беззастережної капітуляції".

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї у заяві, яку зачитав телеведучий у середу, заявив, що його країна не прийме заклик Трампа до беззастережної капітуляції.

Довідково

Boeing E-4B "Nightwatch", також відомий як "літак Судного дня", служить літаючим командним пунктом для ключових посадовців під час кризи, спеціально розроблений для виживання під час ядерної атаки та координації військових дій.

Доповнення

США перемістили щонайменше 30 військових літаків до Європи за три дні. Це може бути пов'язано зі зростанням напруги після початку ізраїльської операції проти ядерної програми Ірану.

Іран попередив США про жорстку відповідь у разі прямої участі у військовій кампанії Ізраїлю. Тисячі людей покинули Тегеран після обміну ракетними ударами між Іраном та Ізраїлем.