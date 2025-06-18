США перекинули понад 30 літаків-заправників до Європи на тлі загрози з боку Ірану

США за останні три дні перемістили щонайменше 30 військових літаків із американських баз до Європи. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC News.

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За даними BBC Verify, йдеться про літаки-заправники KC-135, які забезпечують повітряну підтримку винищувачів і бомбардувальників. Як зазначає Flightradar24, частина з них зупинялась на авіабазах у Шотландії, Іспанії та Англії.

Перекидання авіації США відбувається на тлі зростання напруги після початку ізраїльської операції проти іранської ядерної програми, яка стартувала у п’ятницю. Чи безпосередньо пов’язане переміщення літаків із цим конфліктом, офіційно не підтверджено.

Такі польоти заправників є дуже незвичними. Розгортання дуже натякає на те, що США розробляють плани дій у надзвичайних ситуаціях для підтримки інтенсивних бойових операцій у регіоні в найближчі тижні – сказав старший аналітик аналітичного центру RUSI Джастін Бронк.

BBC Verify встановила, що станом на вівторок вдень принаймні шість літаків перебували на схід від Сицилії. Один приземлився на острові Крит, а інші летіли без вказаного пункту призначення.

На думку колишнього головнокомандувача Збройних сил Ірландії, віце-адмірала Марка Меллетта, США можуть свідомо вдаватися до стратегії "стратегічної неоднозначності".

Це може бути спроба вплинути на Іран, щоб той пішов на поступки в переговорах щодо своєї ядерної програми – заявив віце-адмірал Марк Меллетт.

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Як повідомляв УНН, США перенаправили авіаносець USS Nimitz з Південно-Китайського моря у бік Близького Сходу. Запланований захід судна у В'єтнамі скасували – посольство США в Ханої пояснило це "надзвичайною оперативною вимогою".

За даними ресурсу MarineTraffic, у вівторок USS Nimitz прямував через Малаккську протоку до Сінгапуру. Корабель супроводжують есмінці з керованими ракетами, на його борту — контингент винищувачів.

Окрім того, за інформацією трьох посадовців із Пентагону, яку цитує Reuters, США перемістили винищувачі F-16, F-22 та F-35 на бази у Близькому Сході. Саме для їх заправки можуть бути задіяні літаки, перекинуті до Європи.

Віце-президент США Джей Ді Венс натякнув, що Вашингтон може підтримати ізраїльську кампанію.

Трамп може вирішити, що йому потрібно вжити подальших заходів для припинення ядерної програми Ірану – написав він у соціальних мережах.

Вважається, що Іран має два головні підземні об'єкти зі збагачення урану – Натанз і Фордо. Перший вже піддавався ударам, а другий розташований у гірському масиві поблизу міста Кум.

Двоє високопоставлених військових офіцерів на Заході повідомили BBC Verify, що для удару по цим цілям США, ймовірно, використають бомби GBU-57A/B MOP, відомі як "руйнівники бункерів".

Ці боєприпаси вагою 13 тис 600 кг здатні пробивати бетонні укриття товщиною до 60 метрів. Єдиний літак, здатний доставити такі боєприпаси – бомбардувальник-невидимка B-2.

США вирішать долю війни Ірану та Ізраїлю найближчими днями - ABC News