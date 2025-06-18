США перекинули понад 30 літаків-заправників до Європи на тлі загрози з боку Ірану
Київ • УНН
США перемістили щонайменше 30 військових літаків до Європи за три дні. Це може бути пов'язано зі зростанням напруги після початку ізраїльської операції проти ядерної програми Ірану.
США за останні три дні перемістили щонайменше 30 військових літаків із американських баз до Європи. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC News.
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За даними BBC Verify, йдеться про літаки-заправники KC-135, які забезпечують повітряну підтримку винищувачів і бомбардувальників. Як зазначає Flightradar24, частина з них зупинялась на авіабазах у Шотландії, Іспанії та Англії.
Перекидання авіації США відбувається на тлі зростання напруги після початку ізраїльської операції проти іранської ядерної програми, яка стартувала у п’ятницю. Чи безпосередньо пов’язане переміщення літаків із цим конфліктом, офіційно не підтверджено.
Такі польоти заправників є дуже незвичними. Розгортання дуже натякає на те, що США розробляють плани дій у надзвичайних ситуаціях для підтримки інтенсивних бойових операцій у регіоні в найближчі тижні – сказав старший аналітик аналітичного центру RUSI Джастін Бронк.
BBC Verify встановила, що станом на вівторок вдень принаймні шість літаків перебували на схід від Сицилії. Один приземлився на острові Крит, а інші летіли без вказаного пункту призначення.
На думку колишнього головнокомандувача Збройних сил Ірландії, віце-адмірала Марка Меллетта, США можуть свідомо вдаватися до стратегії "стратегічної неоднозначності".
Це може бути спроба вплинути на Іран, щоб той пішов на поступки в переговорах щодо своєї ядерної програми – заявив віце-адмірал Марк Меллетт.
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Як повідомляв УНН, США перенаправили авіаносець USS Nimitz з Південно-Китайського моря у бік Близького Сходу. Запланований захід судна у В'єтнамі скасували – посольство США в Ханої пояснило це "надзвичайною оперативною вимогою".
За даними ресурсу MarineTraffic, у вівторок USS Nimitz прямував через Малаккську протоку до Сінгапуру. Корабель супроводжують есмінці з керованими ракетами, на його борту — контингент винищувачів.
Окрім того, за інформацією трьох посадовців із Пентагону, яку цитує Reuters, США перемістили винищувачі F-16, F-22 та F-35 на бази у Близькому Сході. Саме для їх заправки можуть бути задіяні літаки, перекинуті до Європи.
Віце-президент США Джей Ді Венс натякнув, що Вашингтон може підтримати ізраїльську кампанію.
Трамп може вирішити, що йому потрібно вжити подальших заходів для припинення ядерної програми Ірану
Вважається, що Іран має два головні підземні об'єкти зі збагачення урану – Натанз і Фордо. Перший вже піддавався ударам, а другий розташований у гірському масиві поблизу міста Кум.
Двоє високопоставлених військових офіцерів на Заході повідомили BBC Verify, що для удару по цим цілям США, ймовірно, використають бомби GBU-57A/B MOP, відомі як "руйнівники бункерів".
Ці боєприпаси вагою 13 тис 600 кг здатні пробивати бетонні укриття товщиною до 60 метрів. Єдиний літак, здатний доставити такі боєприпаси – бомбардувальник-невидимка B-2.
США вирішать долю війни Ірану та Ізраїлю найближчими днями - ABC News18.06.25, 14:20 • 39407 переглядiв