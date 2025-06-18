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США перебросили более 30 самолетов-заправщиков в Европу на фоне угрозы со стороны Ирана

Киев • УНН

 • 600 просмотра

США перебросили не менее 30 военных самолетов в Европу за три дня. Это может быть связано с ростом напряженности после начала израильской операции против ядерной программы Ирана.

США перебросили более 30 самолетов-заправщиков в Европу на фоне угрозы со стороны Ирана

США за последние три дня перебросили по меньшей мере 30 военных самолетов с американских баз в Европу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC News.

Детали

По данным BBC Verify, речь идет о самолетах-заправщиках KC-135, которые обеспечивают воздушную поддержку истребителей и бомбардировщиков. Как отмечает Flightradar24, часть из них останавливалась на авиабазах в Шотландии, Испании и Англии.

Переброска авиации США происходит на фоне роста напряженности после начала израильской операции против иранской ядерной программы, которая стартовала в пятницу. Связано ли перемещение самолетов напрямую с этим конфликтом, официально не подтверждено.

Такие полеты заправщиков очень необычны. Развертывание сильно намекает на то, что США разрабатывают планы действий в чрезвычайных ситуациях для поддержки интенсивных боевых операций в регионе в ближайшие недели – сказал старший аналитик аналитического центра RUSI Джастин Бронк.

BBC Verify установила, что по состоянию на вторник днем по меньшей мере шесть самолетов находились к востоку от Сицилии. Один приземлился на острове Крит, а другие летели без указанного пункта назначения.

По мнению бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Ирландии, вице-адмирала Марка Меллетта, США могут сознательно прибегать к стратегии "стратегической неоднозначности".

Это может быть попытка повлиять на Иран, чтобы тот пошел на уступки в переговорах по своей ядерной программе – заявил вице-адмирал Марк Меллетт.

Дополнительно

Как сообщал УНН, США перенаправили авианосец USS Nimitz из Южно-Китайского моря в сторону Ближнего Востока. Запланированный заход судна во Вьетнам отменили – посольство США в Ханое объяснило это "чрезвычайной оперативной необходимостью".

По данным ресурса MarineTraffic, во вторник USS Nimitz направлялся через Малаккский пролив в Сингапур. Корабль сопровождают эсминцы с управляемыми ракетами, на его борту — контингент истребителей.

Кроме того, по информации трех должностных лиц из Пентагона, которую цитирует Reuters, США переместили истребители F-16, F-22 и F-35 на базы на Ближнем Востоке. Именно для их дозаправки могут быть задействованы самолеты, переброшенные в Европу.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс намекнул, что Вашингтон может поддержать израильскую кампанию.

Трамп может решить, что ему нужно принять дальнейшие меры для прекращения ядерной программы Ирана

– написал он в социальных сетях.

Считается, что Иран имеет два главных подземных объекта по обогащению урана – Натанз и Фордо. Первый уже подвергался ударам, а второй расположен в горном массиве близ города Кум.

Двое высокопоставленных военных офицеров на Западе сообщили BBC Verify, что для удара по этим целям США, вероятно, используют бомбы GBU-57A/B MOP, известные как "разрушители бункеров".

Эти боеприпасы весом 13 600 кг способны пробивать бетонные укрытия толщиной до 60 метров. Единственный самолет, способный доставить такие боеприпасы – бомбардировщик-невидимка B-2.

США решат судьбу войны Ирана и Израиля в ближайшие дни - ABC News18.06.25, 14:20 • 35772 просмотра

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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