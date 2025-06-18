США перебросили более 30 самолетов-заправщиков в Европу на фоне угрозы со стороны Ирана
Киев • УНН
США перебросили не менее 30 военных самолетов в Европу за три дня. Это может быть связано с ростом напряженности после начала израильской операции против ядерной программы Ирана.
США за последние три дня перебросили по меньшей мере 30 военных самолетов с американских баз в Европу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC News.
Детали
По данным BBC Verify, речь идет о самолетах-заправщиках KC-135, которые обеспечивают воздушную поддержку истребителей и бомбардировщиков. Как отмечает Flightradar24, часть из них останавливалась на авиабазах в Шотландии, Испании и Англии.
Переброска авиации США происходит на фоне роста напряженности после начала израильской операции против иранской ядерной программы, которая стартовала в пятницу. Связано ли перемещение самолетов напрямую с этим конфликтом, официально не подтверждено.
Такие полеты заправщиков очень необычны. Развертывание сильно намекает на то, что США разрабатывают планы действий в чрезвычайных ситуациях для поддержки интенсивных боевых операций в регионе в ближайшие недели – сказал старший аналитик аналитического центра RUSI Джастин Бронк.
BBC Verify установила, что по состоянию на вторник днем по меньшей мере шесть самолетов находились к востоку от Сицилии. Один приземлился на острове Крит, а другие летели без указанного пункта назначения.
По мнению бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Ирландии, вице-адмирала Марка Меллетта, США могут сознательно прибегать к стратегии "стратегической неоднозначности".
Это может быть попытка повлиять на Иран, чтобы тот пошел на уступки в переговорах по своей ядерной программе – заявил вице-адмирал Марк Меллетт.
Дополнительно
Как сообщал УНН, США перенаправили авианосец USS Nimitz из Южно-Китайского моря в сторону Ближнего Востока. Запланированный заход судна во Вьетнам отменили – посольство США в Ханое объяснило это "чрезвычайной оперативной необходимостью".
По данным ресурса MarineTraffic, во вторник USS Nimitz направлялся через Малаккский пролив в Сингапур. Корабль сопровождают эсминцы с управляемыми ракетами, на его борту — контингент истребителей.
Кроме того, по информации трех должностных лиц из Пентагона, которую цитирует Reuters, США переместили истребители F-16, F-22 и F-35 на базы на Ближнем Востоке. Именно для их дозаправки могут быть задействованы самолеты, переброшенные в Европу.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс намекнул, что Вашингтон может поддержать израильскую кампанию.
Трамп может решить, что ему нужно принять дальнейшие меры для прекращения ядерной программы Ирана
Считается, что Иран имеет два главных подземных объекта по обогащению урана – Натанз и Фордо. Первый уже подвергался ударам, а второй расположен в горном массиве близ города Кум.
Двое высокопоставленных военных офицеров на Западе сообщили BBC Verify, что для удара по этим целям США, вероятно, используют бомбы GBU-57A/B MOP, известные как "разрушители бункеров".
Эти боеприпасы весом 13 600 кг способны пробивать бетонные укрытия толщиной до 60 метров. Единственный самолет, способный доставить такие боеприпасы – бомбардировщик-невидимка B-2.
США решат судьбу войны Ирана и Израиля в ближайшие дни - ABC News18.06.25, 14:20 • 35772 просмотра