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США решат судьбу войны Ирана и Израиля в ближайшие дни - ABC News

Киев • УНН

 • 336 просмотра

США рассматривают варианты действий в отношении Ирана и Израиля. Трамп усилил риторику, а переговорщики США считают позиции Ирана слабыми.

США решат судьбу войны Ирана и Израиля в ближайшие дни - ABC News

Соединенные Штаты Америки в течение следующих двух дней должны решить вопрос об участии в войне Ирана и Израиля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.

Детали

Президент США Дональд Трамп усилил риторику в отношении Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и его режима. Он заявил, что США доподлинно знают о месте его пребывания, а также имеют "полный контроль над небом Ирана".

По данным издания, переговорщики США оценили позиции Ирана как слабые. Там считают, что Тегеран будет вынужден вернуться за стол переговоров и пойти на уступки, а именно – отказаться от обогащения урана.

Кроме того, Трамп разочарован отсутствием ответа со стороны Ирана, за которого Тегеран сможет реализовать свой военный блеф. В то же время, если иранские власти согласятся на условия США, то вполне возможна встреча встреча на высоком уровне с участием специального представителя Стива Виткоффа и, вероятно, вице-президента Джей Ди Венса, говорится в материале.

Напомним

Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил Верховного лидера Ирана Али Хаменеи о судьбе иракского диктатора Саддама Хусейна.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

политикаНовости Мира
Стив Уиткофф
Али Хаменеи
Израиль
Джей Ди Вэнс
Дональд Трамп
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран
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