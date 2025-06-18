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США вирішать долю війни Ірану та Ізраїлю найближчими днями - ABC News

Київ • УНН

 • 348 перегляди

США розглядають варіанти дій щодо Ірану та Ізраїлю. Трамп посилив риторику, а переговорники США вважають позиції Ірану слабкими.

США вирішать долю війни Ірану та Ізраїлю найближчими днями - ABC News

Сполучені Штати Америки впродовж наступних двох днів мають вирішити щодо участі у війні Ірану і Ізраїлю. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News.

Деталі

Президент США Дональд Трамп посилив риторику щодо Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї і його режиму. Він заявив, що США достеменно знають про місце його перебування, а також мають "повний контроль над небом Ірану".

За даними видання, переговорники США оціювали позиції Ірану як слабкі. Там вважають, що Тегеран буде вимушений повернутися за стіл переговорів і піти на поступки, а саме – відмовитися від збагачення урану.

Крім того, Трамп розчарований відсутністю відповіді з боку Ірану, за якого Тегеран зможе реалізувати свій військовий блеф. Водночас, якщо іранська влада погодиться на умови США, то цілком можлива зустріч зустріч на високому рівні за участю спеціального представника Стіва Віткоффа та, ймовірно, віце-президента Джей Ді Венса, йдеться в матеріалі.

Нагадаємо

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац попередив Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї про долю іракського диктатора Саддама Хусейна.

Євген Устименко

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Стів Віткофф
Алі Хаменеї
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Джей Ді Венс
Дональд Трамп
Тегеран
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Іран
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