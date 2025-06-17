В Ізраїлі застерегли аятоллу Хаменеї від ударів по цивільному населенню і нагадали про долю Саддама Хусейна

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац попередив Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї "про долю, подібну до долі президента Іраку Саддама Хусейна". У 2003 році іракського диктатора повалили внаслідок вторгнення військ Сполучених Штатів, а згодом відшукали і повісили за вироком суду, пише УНН з посиланням на The Times of Israel.

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Я застерігаю іранського диктатора від продовження скоєння воєнних злочинів та запуску ракет по ізраїльських цивільних особах. Йому варто було б пам’ятати про долю диктатора в країні, що межує з Іраном, який обрав такий самий шлях проти Держави Ізраїль – заявив Кац, натякаючи на Саддама Хусейна, якого, після повалення його режиму, знайшли у підземному сховку і згодом повісили за вироком суду нової Іракської держави.

Кац згадав ізраїльський удар, здійснений днем раніше по штаб-квартирі іранського державного мовника IRIB у Тегерані. Він зазначив, що інші продовження правління іранського цивільного режиму також можуть бути ціллю атак.

Ми продовжимо сьогодні діяти проти режимних та військових цілей у Тегерані, так само, як ми робили це вчора проти влади, що транслює пропаганду та підбурювання – зазначив Кац.

Він також закликав мешканців Тегерана евакуюватися з небезпечних районів відповідно до інструкцій Армії оборони Ізраїлю, які були поширені перською мовою.

Доповнення

Ізраїльські військові знищили голову розвідки Корпусу вартових ісламської революції та його заступника, а також керівників розвідки сил "Кудс". Ліквідація завдала удару по здатності Ірану здійснювати теракти.

В Ірані призначили нових командувачів армії та КВІР після повідомлень про ліквідацію їхніх попередників Ізраїлем.