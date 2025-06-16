ЦАХАЛ заявив про ліквідацію 4 високопосадовців іранської розвідки, включно з головою розвідки КВІР

Армія оборони Ізраїлю знищила чотирьох високопоставлених іранських розвідників, включаючи голову розвідки Корпусу вартових ісламської революції (КСІР), повідомили у ЦАХАЛ у понеділок, пише УНН.

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"Учора (в неділю) винищувачі ВПС Ізраїлю, слідуючи точним даним розвідки ЦАХАЛ, завдали удару по будівлі в Тегерані, де знаходилися кілька високопосадовців іранських розвідувальних організацій. Під час удару було знищено голову розвідувальної організації КСІР та його заступника, а також голову розвідувального відділу сил "Кудс" та його заступника", - повідомили у ЦАХАЛ.

Голова розвідувальної організації Корпусу вартових ісламської революції (КСІР) Мохаммад Каземі, який обіймає цю посаду з 2022 року, як вказано, відповідав за контррозвідку, шпигунство та переслідування противників іранського режиму в Ірані. "У своїй ролі Каземі курирував збір розвідданих про терористичну діяльність та спостереження за громадянами Ірану для придушення інакодумства та збереження іранського режиму", - ідеться у повідомленні.

Також ідеться про його заступника Мохаммада Хассана Мохакіка, який, як повідомили у ЦАХАЛ, раніше очолював Департамент стратегічної розвідки.

"Глави розвідувального управління сил "Кудс" Мохсен Бакрі та його заступник Абу аль-Фадл Нікуей насамперед відповідали за оперативну та розвідувальну підтримку членів "Осі терору" Ірану, включаючи "Хезболлу", ХАМАС, хуситів та ополченців в Іраку", - сказано у повідомленні.

Бакрі та Нікуей, як зазначається, "відіграли значну роль у зусиллях Ірану щодо відновлення своєї присутності в Сирії та підтримали нарощування військової міці "Хезболли" в Лівані".

"Усунення цих високопосадовців слідує за усуненням голови розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Ірану, який був убитий минулої п'ятниці. Це завдає значного удару по розвідувальному апарату іранського режиму та його здатності здійснювати терористичні атаки проти Держави Ізраїль", - вказали у ЦАХАЛ.

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