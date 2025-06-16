ЦАХАЛ заявив про ліквідацію 4 високопосадовців іранської розвідки, включно з головою розвідки КВІР

$41.450.04
47.690.39
ukenru
За майже п’ять років Центром Шалімова проведено близько 250 трансплантацій органів від посмертного донора
Ексклюзив
11:24 • 4056 перегляди
За майже п’ять років Центром Шалімова проведено близько 250 трансплантацій органів від посмертного донора
Ексклюзив
09:55 • 16086 перегляди
Звʼязки нардепа Кузьміних з аптечним бізнесом мають перевірити НАБУ та НАЗК - адвокат
08:24 • 46851 перегляди
Зеленський запропонував Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора: подання вже у Раді
Ексклюзив
07:14 • 44006 перегляди
День літнього сонцестояння-2025: астролог дала поради, що робити для залучення удачі
06:29 • 52819 перегляди
Генштаб: з'явився новий Північно-Слобожанський напрямок через активізацію ворога на прикордонні Сумщини
Ексклюзив
06:27 • 51234 перегляди
Тиждень шляху від напруги до рівноваги: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 16–22 червня
16 червня, 05:14 • 51736 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським на саміті G7 - Axios
15 червня, 05:00 • 75473 перегляди
Результати навчання учнів за кордоном визнаватимуть в Україні: закон набрав чинності
14 червня, 18:01 • 129639 перегляди
Зеленський заявив, що українські військові звільнили Андріївку на Сумщині
14 червня, 13:00 • 116891 перегляди
"Я вдома. Я вільний. Я в Україні": щемливі фото та відео повернених із полону захисників України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4.8м/с
36%
748мм
Популярнi новини
Британія вперше в історії призначила керівником Мі-6 жінку: хто очолить спецслужбу16 червня, 01:59 • 47314 перегляди
Переговори замість зброї: США фактично припиняють військову допомогу Україні 16 червня, 02:17 • 88512 перегляди
Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами: є влучання у житлову багатоповерхівку, десятки постраждалих (відео)16 червня, 02:54 • 89433 перегляди
Меган Маркл показала ніжне відео з принцом Гаррі та дітьми до Дня батька07:59 • 55771 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків09:34 • 38829 перегляди
Публікації
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню09:40 • 27249 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків09:34 • 39778 перегляди
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 125417 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 197542 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 255532 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Шмигаль Денис Анатолійович
Кравченко Руслан Андрійович
Рафаель Гроссі
Актуальні місця
Україна
Іран
Israel
Сполучені Штати Америки
Kyiv
Реклама
УНН Lite
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля09:17 • 19217 перегляди
Меган Маркл показала ніжне відео з принцом Гаррі та дітьми до Дня батька07:59 • 56507 перегляди
Подкаст Меган Маркл не витримав конкуренції з критиками15 червня, 08:57 • 60960 перегляди
День батька та Всесвітній день поширення інформації про насильство над людьми похилого віку: що ще відзначають 15 червня15 червня, 06:40 • 56824 перегляди
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними13 червня, 15:24 • 154542 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Тайм (журнал)
Tesla Model Y
Мі-24
Іл-78

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію 4 високопосадовців іранської розвідки, включно з головою розвідки КВІР

Київ • УНН

 • 1094 перегляди

Ізраїльські військові знищили голову розвідки Корпусу вартових ісламської революції та його заступника, а також керівників розвідки сил "Кудс". Ліквідація завдала удару по здатності Ірану здійснювати теракти.

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію 4 високопосадовців іранської розвідки, включно з головою розвідки КВІР

Армія оборони Ізраїлю знищила чотирьох високопоставлених іранських розвідників, включаючи голову розвідки Корпусу вартових ісламської революції (КСІР), повідомили у ЦАХАЛ у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Учора (в неділю) винищувачі ВПС Ізраїлю, слідуючи точним даним розвідки ЦАХАЛ, завдали удару по будівлі в Тегерані, де знаходилися кілька високопосадовців іранських розвідувальних організацій. Під час удару було знищено голову розвідувальної організації КСІР та його заступника, а також голову розвідувального відділу сил "Кудс" та його заступника", - повідомили у ЦАХАЛ.

Голова розвідувальної організації Корпусу вартових ісламської революції (КСІР) Мохаммад Каземі, який обіймає цю посаду з 2022 року, як вказано, відповідав за контррозвідку, шпигунство та переслідування противників іранського режиму в Ірані. "У своїй ролі Каземі курирував збір розвідданих про терористичну діяльність та спостереження за громадянами Ірану для придушення інакодумства та збереження іранського режиму", - ідеться у повідомленні.

Також ідеться про його заступника Мохаммада Хассана Мохакіка, який, як повідомили у ЦАХАЛ, раніше очолював Департамент стратегічної розвідки.

"Глави розвідувального управління сил "Кудс" Мохсен Бакрі та його заступник Абу аль-Фадл Нікуей насамперед відповідали за оперативну та розвідувальну підтримку членів "Осі терору" Ірану, включаючи "Хезболлу", ХАМАС, хуситів та ополченців в Іраку", - сказано у повідомленні.

Бакрі та Нікуей, як зазначається, "відіграли значну роль у зусиллях Ірану щодо відновлення своєї присутності в Сирії та підтримали нарощування військової міці "Хезболли" в Лівані".

"Усунення цих високопосадовців слідує за усуненням голови розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Ірану, який був убитий минулої п'ятниці. Це завдає значного удару по розвідувальному апарату іранського режиму та його здатності здійснювати терористичні атаки проти Держави Ізраїль", - вказали у ЦАХАЛ.

В Ірані призначили нових командувачів армії та КВІР після повідомлень про ліквідацію їхніх попередників Ізраїлем13.06.25, 13:27 • 3260 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
Israel
Армія оборони Ізраїлю
Ірак
Ліван
Тегеран
Сирія
Іран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9