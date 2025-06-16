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ЦАХАЛ заявил о ликвидации 4 высокопоставленных чиновников иранской разведки, включая главу разведки КСИР

Киев • УНН

 • 696 просмотра

Израильские военные уничтожили главу разведки Корпуса стражей исламской революции и его заместителя, а также руководителей разведки сил "Кудс". Ликвидация нанесла удар по способности Ирана осуществлять теракты.

ЦАХАЛ заявил о ликвидации 4 высокопоставленных чиновников иранской разведки, включая главу разведки КСИР

Армия обороны Израиля уничтожила четырех высокопоставленных иранских разведчиков, включая главу разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщили в ЦАХАЛ в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Вчера (в воскресенье) истребители ВВС Израиля, следуя точным данным разведки ЦАХАЛ, нанесли удар по зданию в Тегеране, где находились несколько высокопоставленных чиновников иранских разведывательных организаций. Во время удара были уничтожены глава разведывательной организации КСИР и его заместитель, а также глава разведывательного отдела сил "Кудс" и его заместитель", - сообщили в ЦАХАЛ.

Глава разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Каземи, который занимает эту должность с 2022 года, как указано, отвечал за контрразведку, шпионаж и преследование противников иранского режима в Иране. "В своей роли Каземи курировал сбор разведданных о террористической деятельности и наблюдение за гражданами Ирана для подавления инакомыслия и сохранения иранского режима", - говорится в сообщении.

Также говорится о его заместителе Мохаммаде Хассане Мохакике, который, как сообщили в ЦАХАЛ, ранее возглавлял Департамент стратегической разведки.

"Главы разведывательного управления сил "Кудс" Мохсен Бакри и его заместитель Абу аль-Фадл Никуэй в первую очередь отвечали за оперативную и разведывательную поддержку членов "Оси террора" Ирана, включая "Хезболлу", ХАМАС, хуситов и ополченцев в Ираке", - сказано в сообщении.

Бакри и Никуэй, как отмечается, "сыграли значительную роль в усилиях Ирана по восстановлению своего присутствия в Сирии и поддержали наращивание военной мощи "Хезболлы" в Ливане".

"Устранение этих высокопоставленных чиновников следует за устранением главы разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Ирана, который был убит в минувшую пятницу. Это наносит значительный удар по разведывательному аппарату иранского режима и его способности осуществлять террористические атаки против Государства Израиль", - указали в ЦАХАЛ.

В Иране новые командующие армией и КСИР после ударов Израиля, Тегеран угрожает13.06.25, 13:27 • 3258 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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