В Иране новые командующие армией и КСИР после ударов Израиля, Тегеран угрожает
Киев • УНН
Назначены новые командующие армией и КСИР. Это произошло после сообщений о ликвидации предшественников Израилем. Министр обороны Ирана пообещал "сокрушительный ответ".
В Иране назначили новых командующих армией и Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) после сообщений о гибели их предшественников в результате израильских ударов. Тегеран обещает "разрушительный ответ". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Press TV в Telegram.
Детали
По данным иранского англоязычного телевизионного канала, верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи назначил бригадного генерала Мохаммада Пакпура (Mohammad Pakpour) новым главнокомандующим КСИР.
Кроме того, генерал-майора Абдолрахима Мусави назначен начальником штаба Вооруженных сил Ирана.
Сообщается также, что министр обороны Ирана Азиз Насирзаде Израилю пообещал Израилю и США ответ.
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Дополнение
В ночь на 13 июня Израиль нанес серию авиаударов по Тегерану и пригородам иранской столицы, а также по ряду других городов страны. По заявлениям израильской стороны, атака носила превентивный характер и была направлена на уничтожение объектов, связанных с ядерной программой Ирана, а также военной инфраструктуры.
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