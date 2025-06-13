В Иране новые командующие армией и КСИР после ударов Израиля, Тегеран угрожает

В Иране назначили новых командующих армией и Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) после сообщений о гибели их предшественников в результате израильских ударов. Тегеран обещает "разрушительный ответ". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Press TV в Telegram.

Детали

По данным иранского англоязычного телевизионного канала, верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи назначил бригадного генерала Мохаммада Пакпура (Mohammad Pakpour) новым главнокомандующим КСИР.

Кроме того, генерал-майора Абдолрахима Мусави назначен начальником штаба Вооруженных сил Ирана.

Сообщается также, что министр обороны Ирана Азиз Насирзаде Израилю пообещал Израилю и США ответ.

Ждите нашего "сокрушительного ответа". Плохая жизнь израильского режима будет прервана, мы "полностью вооружены, готовы" к многолетней войне - заявил он.

Дополнение

В ночь на 13 июня Израиль нанес серию авиаударов по Тегерану и пригородам иранской столицы, а также по ряду других городов страны. По заявлениям израильской стороны, атака носила превентивный характер и была направлена на уничтожение объектов, связанных с ядерной программой Ирана, а также военной инфраструктуры.

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Кроме того, появилась информация о гибели командующего армией Ирана Мохаммада Багри, командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хосейна Салами и командующего чрезвычайными ситуациями Ирана,

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