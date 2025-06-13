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МИД выпустил рекомендации для украинцев из-за обострения на Ближнем Востоке: советует не ехать в Израиль, Иран и ряд стран
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МИД выпустил рекомендации для украинцев из-за обострения на Ближнем Востоке: советует не ехать в Израиль, Иран и ряд стран
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МИД выпустил рекомендации для украинцев из-за обострения на Ближнем Востоке: советует не ехать в Израиль, Иран и ряд стран

Киев • УНН

 • 4012 просмотра

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, вызванного ударами Израиля по ядерным объектам Ирана, украинцам советуют воздержаться от поездок в определенные страны. Рекомендации опубликованы на сайте МИД.

МИД выпустил рекомендации для украинцев из-за обострения на Ближнем Востоке: советует не ехать в Израиль, Иран и ряд стран

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Израиль, Иран и ряд других стран на Ближнем Востоке из-за обострения ситуации в регионе, вызванного ударами Израиля по ядерным объектам Ирана. Соответствующие рекомендации обнародованы на сайте МИД, пишет УНН.

В связи с обострением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Государство Израиль, Исламскую Республику Иран, Иорданское Хашимитское Королевство, Республику Ирак, Ливанскую Республику и Сирийскую Арабскую Республику до стабилизации ситуации

- говорится в рекомендациях.

Детали

Также в МИД сообщили, что всем гражданам Украины, находящимся в странах региона, рекомендуется сохранять бдительность, внимательно следить за сообщениями местных компетентных органов стран пребывания, неуклонно соблюдать меры безопасности и всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

"Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, или вашей жизни или здоровью есть угроза, рекомендуем безотлагательно обращаться в ближайшее зарубежное дипломатическое учреждение Украины, или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-15-88, адрес электронной почты [email protected]", - отметили в МИД.

Дополнение

В ночь на пятницу, 13 июня, израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.

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Впоследствии Израиль подтвердил атаку на ядерные объекты Ирана. Отмечалось, что десятки израильских самолетов "завершили первый этап", который включал удары по десяткам военных целей, в том числе ядерных, в разных районах Ирана.

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Павел Зинченко

Павел Зинченко

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