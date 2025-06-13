МИД выпустил рекомендации для украинцев из-за обострения на Ближнем Востоке: советует не ехать в Израиль, Иран и ряд стран

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Израиль, Иран и ряд других стран на Ближнем Востоке из-за обострения ситуации в регионе, вызванного ударами Израиля по ядерным объектам Ирана. Соответствующие рекомендации обнародованы на сайте МИД, пишет УНН.

В связи с обострением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Государство Израиль, Исламскую Республику Иран, Иорданское Хашимитское Королевство, Республику Ирак, Ливанскую Республику и Сирийскую Арабскую Республику до стабилизации ситуации - говорится в рекомендациях.

Детали

Также в МИД сообщили, что всем гражданам Украины, находящимся в странах региона, рекомендуется сохранять бдительность, внимательно следить за сообщениями местных компетентных органов стран пребывания, неуклонно соблюдать меры безопасности и всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

"Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, или вашей жизни или здоровью есть угроза, рекомендуем безотлагательно обращаться в ближайшее зарубежное дипломатическое учреждение Украины, или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-15-88, адрес электронной почты [email protected]", - отметили в МИД.

Дополнение

В ночь на пятницу, 13 июня, израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.

Нетаньяху: Операция Израиля против Ирана будет продолжаться столько, сколько потребуется

Впоследствии Израиль подтвердил атаку на ядерные объекты Ирана. Отмечалось, что десятки израильских самолетов "завершили первый этап", который включал удары по десяткам военных целей, в том числе ядерных, в разных районах Ирана.

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию командующих армией Ирана и КСИР