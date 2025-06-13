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МЗС випустило рекомендації для українців через загострення на Близькому Сході: радить не їхати до Ізраїлю, Ірану та низки країн
09:49 • 4480 перегляди
МЗС випустило рекомендації для українців через загострення на Близькому Сході: радить не їхати до Ізраїлю, Ірану та низки країн
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МЗС випустило рекомендації для українців через загострення на Близькому Сході: радить не їхати до Ізраїлю, Ірану та низки країн

Київ • УНН

 • 4044 перегляди

Через загострення ситуації на Близькому Сході, спричиненого ударами Ізраїлю по ядерних об’єктах Ірану, українцям радять утриматися від поїздок до певних країн. Рекомендації опубліковані на сайті МЗС.

МЗС випустило рекомендації для українців через загострення на Близькому Сході: радить не їхати до Ізраїлю, Ірану та низки країн

Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю, Ірану та низки інших країни на Близькому Схожі через загострення ситуації в регіоні, спричинену ударами Ізраїлю по ядерних об’єктах Ірану. Відповідні рекомендації оприлюднене на сайті МЗС, пише УНН.

У зв’язку із загостренням безпекової ситуації на Близькому Сході МЗС рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Держави Ізраїль, Ісламської Республіки Іран, Йорданського Хашимітського Королівства, Республіки Ірак, Ліванської Республіки та Сирійської Арабської Республіки до стабілізації ситуації

- говориться у рекомендаціях.

Деталі

Також в МЗС повідомили, що усім громадянам України, які перебувають в країнах регіону, рекомендується зберігати пильність, уважно стежити за повідомленнями місцевих компетентних органів країн перебування, неухильно дотримуватися заходів безпеки та завжди мати при собі документи, що посвідчують особу.

"Якщо ви потрапили у надзвичайну ситуацію, або вашому життю чи здоров’ю є загроза, рекомендуємо невідкладно звертатися до найближчої закордонної дипломатичної установи України, або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-15-88, адреса електронної пошти [email protected]", - наголосили в МЗС.

Доповнення

У ніч на п'ятницю, 13 червня, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні.

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Згодом Ізраїль підтвердив атаку на ядерні об'єкти Ірану. Зазначалося, що десятки ізраїльський літаків "завершили перший етап", який включав удари по десятках військових цілей, у тому числі ядерних, у різних районах Ірану.

ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію командувачів армії Ірану та КВІР13.06.25, 08:57 • 2790 переглядiв

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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