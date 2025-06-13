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ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию командующих армией Ирана и КСИР

Киев • УНН

 • 914 просмотра

Армия обороны Израиля подтвердила ликвидацию командующего армией Ирана, командующего Корпусом стражей Исламской революции и командующего чрезвычайными ситуациями Ирана. Это произошло в результате израильских ударов.

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию командующих армией Ирана и КСИР

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию командующего армией Ирана Мохаммада Багри, командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хосейна Саламина и командующего чрезвычайными ситуациями Ирана, передает УНН.

Детали

"Теперь мы можем подтвердить, что начальник штаба Вооруженных сил Ирана, командующий Корпуса стражей Исламской Революции и командующий чрезвычайными ситуациями Ирана были уничтожены в результате израильских ударов по всему Ирану, нанесенных более 200 истребителями", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

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Дополнение

СМИ сообщали, что Израиль в рамках операции против Ирана мог ликвидировать командующего армией этой страны Мохаммада Багри и высокопоставленных иранских ученых-ядерщиков.

В ночь на пятницу, 13 июня, западные СМИ сообщили, что израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.

Впоследствии Израиль подтвердил атаку на ядерные объекты Ирана. Отмечалось, что десятки израильских самолетов "завершили первый этап", который включал удары по десяткам военных целей, в том числе ядерным, в разных районах Ирана.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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