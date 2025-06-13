В Ірані призначили нових командувачів армії та КВІР після повідомлень про ліквідацію їхніх попередників Ізраїлем

$41.490.02
48.080.63
ukenru
МЗС випустило рекомендації для українців через загострення на Близькому Сході: радить не їхати до Ізраїлю, Ірану та низки країн
09:49 • 13262 перегляди
МЗС випустило рекомендації для українців через загострення на Близькому Сході: радить не їхати до Ізраїлю, Ірану та низки країн
Ексклюзив
08:47 • 34655 перегляди
Фінансова грамотність для дітей: як сформувати здорове ставлення до грошей з раннього віку
12 червня, 17:14 • 60498 перегляди
Трамп заявив, що розчарований Україною та росією, адже можна було укласти угоду
12 червня, 16:35 • 163662 перегляди
Ринок у заморозці: як державне втручання у маркетинг майже зупинило фармацевтичну галузь
12 червня, 16:12 • 153145 перегляди
"Гвинтики" війни: як стара техніка забезпечує обороноздатність держави, поки законодавча система буксує
12 червня, 16:05 • 75927 перегляди
Українські підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта - Зеленський
Ексклюзив
12 червня, 15:21 • 108886 перегляди
Фінансова грамотність для дітей: як українським батькам виховати розумного споживача у світі, наповненому маркетингом
Ексклюзив
12 червня, 12:52 • 50344 перегляди
Фінансова тривога: що це таке та як впоратися
12 червня, 11:23 • 66271 перегляди
Україна провела другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів додому - Зеленський
12 червня, 10:59 • 59115 перегляди
Авіакатастрофа в Індії: у МЗС заявили, що українців на борту літака не було
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
6.5м/с
72%
750мм
Популярнi новини
"Народна розвідка": чатботом єВорог вже скористалися 674 тисячі українців13 червня, 02:16 • 39521 перегляди
Ізраїль ліквідував голову армії Ірану та провідних вчених-ядерників - ЗМІ13 червня, 02:53 • 41298 перегляди
Операція Ізраїлю проти Ірану: Тегеран заявив про новий удар по ключовому ядерному об'єкту13 червня, 03:44 • 38257 перегляди
День першого визволення Маріуполя: як живе місто в новій окупації07:59 • 55660 перегляди
"Порошенко остаточно здався Офісу, щоб не посадили"08:19 • 40611 перегляди
Публікації
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів08:36 • 34955 перегляди
"Порошенко остаточно здався Офісу, щоб не посадили"08:19 • 41132 перегляди
День першого визволення Маріуполя: як живе місто в новій окупації07:59 • 56186 перегляди
Ринок у заморозці: як державне втручання у маркетинг майже зупинило фармацевтичну галузь12 червня, 16:35 • 163662 перегляди
"Гвинтики" війни: як стара техніка забезпечує обороноздатність держави, поки законодавча система буксує 12 червня, 16:12 • 153145 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Кароль Навроцький
Ґевін Ньюсом
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Kyiv
Німеччина
Харківська область
Реклама
УНН Lite
У "Космічних яйцях 2" з’явиться син зірки оригінальної стрічки 1987 року08:23 • 22627 перегляди
Вчені знайшли відсутню ланку між гігантськими тиранозаврами та їхніми меншими предками12 червня, 17:17 • 41434 перегляди
Режисер "Носферату" зніме "Різдвяну пісню" Чарльза Діккенса для Warner Bros12 червня, 09:57 • 108842 перегляди
Готель для кіноманів: будинки із фільмів і серіалів, які можна орендувати у 2025 році11 червня, 15:50 • 120194 перегляди
Над Україною зійшов "Полуничний Місяць": користувачі в соцмережах діляться фото10 червня, 20:02 • 144094 перегляди
Актуальне
YouTube
Spotify
ChatGPT
Facebook
Instagram

В Ірані призначили нових командувачів армії та КВІР після повідомлень про ліквідацію їхніх попередників Ізраїлем

Київ • УНН

 • 1336 перегляди

Призначено нових командувачів армії та КВІР. Це сталося після повідомлень про ліквідацію попередників Ізраїлем. Міністр оборони Ірану пообіцяв "нищівну відповідь".

В Ірані призначили нових командувачів армії та КВІР після повідомлень про ліквідацію їхніх попередників Ізраїлем

В Ірані призначили нових командувачів армії та КВІР після повідомлень про ліквідацію їхніх попередників Ізраїлем

В Ірані призначили нових командувачів армії та Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) після повідомлень про загибель їхніх попередників внаслідок ізраїльських ударів. Тегеран обіцяє "руйнівну відповідь". Про це Повідомляє УНН з посиланням на Press TV у Telegram.  

Деталі

За даними іранського англомовного телевізійного каналу, верховний лідер Ірану Аятола Хаменеї призначив бригадного генерала Мохаммада Пакпура (Mohammad Pakpour) новим головнокомандувачем КВІР.

Крім того, генерал-майора Абдолрахіма Мусаві призначено начальником штабу Збройних сил Ірану.

Повідомляється також, що міністр оборони Ірану Азіз Насірзаде Ізраїлю пообіцяв Ізраїлю та США відповідь.

Чекайте на нашу "нищівну відповідь". Зле життя ізраїльського режиму буде перервано, ми "цілком озброєні, готові" до багаторічної війни

- заявив він.

Доповнення

У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав серії авіаударів по Тегерану та передмістям іранської столиці, а також по низці інших міст країни. За заявами ізраїльської сторони, атака мала превентивний характер і була спрямована на знищення об’єктів, пов’язаних з ядерною програмою Ірану, а також військової інфраструктури.

МАГАТЕ після ізраїльських ударів: іранська АЕС у Бушері та ще два об'єкти не постраждали, на об'єкті в Натанзі радіація в нормі13.06.25, 10:22 • 2806 переглядiв

Крім того, з’явилася інформація про загибель командувача армії Ірану Мохаммада Багрі, командувача Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Хосейна Саламі та командувача надзвичайних ситуацій Ірану,

МЗС випустило рекомендації для українців через загострення на Близькому Сході: радить не їхати до Ізраїлю, Ірану та низки країн13.06.25, 12:49 • 12819 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

Новини Світу
Israel
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9