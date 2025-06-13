В Ірані призначили нових командувачів армії та КВІР після повідомлень про ліквідацію їхніх попередників Ізраїлем

В Ірані призначили нових командувачів армії та Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) після повідомлень про загибель їхніх попередників внаслідок ізраїльських ударів. Тегеран обіцяє "руйнівну відповідь". Про це Повідомляє УНН з посиланням на Press TV у Telegram.

Деталі

За даними іранського англомовного телевізійного каналу, верховний лідер Ірану Аятола Хаменеї призначив бригадного генерала Мохаммада Пакпура (Mohammad Pakpour) новим головнокомандувачем КВІР.

Крім того, генерал-майора Абдолрахіма Мусаві призначено начальником штабу Збройних сил Ірану.

Повідомляється також, що міністр оборони Ірану Азіз Насірзаде Ізраїлю пообіцяв Ізраїлю та США відповідь.

Чекайте на нашу "нищівну відповідь". Зле життя ізраїльського режиму буде перервано, ми "цілком озброєні, готові" до багаторічної війни - заявив він.

Доповнення

У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав серії авіаударів по Тегерану та передмістям іранської столиці, а також по низці інших міст країни. За заявами ізраїльської сторони, атака мала превентивний характер і була спрямована на знищення об’єктів, пов’язаних з ядерною програмою Ірану, а також військової інфраструктури.

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Крім того, з’явилася інформація про загибель командувача армії Ірану Мохаммада Багрі, командувача Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Хосейна Саламі та командувача надзвичайних ситуацій Ірану,

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