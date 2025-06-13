МАГАТЕ після ізраїльських ударів: іранська АЕС у Бушері та ще два об'єкти не постраждали, на об'єкті в Натанзі радіація в нормі

МАГАТЕ повідомив про контакти з владою Ірану після ізраїльських ударів, у тому числі по ядерних об'єктах, і вказав, що на об'єкті в Натанзі після атаки не спостерігалося підвищення рівня радіації, АЕС у Бушері не зазнала атаки, а ядерний об'єкт в Ісфахані та завод зі збагачення палива у Фордо не постраждали, пише УНН.

Деталі

Спочатку у МАГАТЕ вказали, що "уважно стежить за вкрай тривожною ситуацією в Ірані". "Агентство може підтвердити, що об'єкт у Натанзі є однією з цілей. Агентство перебуває в контакті з іранською владою щодо рівнів радіації. Ми також у контакті з нашими інспекторами в країні", - повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, якого цитують в агентстві.

Згодом інформацію уточнили.

"Іранська влада повідомила МАГАТЕ, що АЕС у Бушері не зазнала атаки і що на об'єкті в Натанзі не спостерігалося підвищення рівня радіації", - зазначив Гроссі.

Після подальших контактів із іранською владою у МАГАТЕ також оновили інформацію щодо ще двох об'єктів.

"Далі подальші контакти з іранською владою підтверджують, що ядерний об'єкт в Ісфахані не постраждав", - вказав Гроссі.

"На даний момент завод зі збагачення палива у Фордо не постраждав", - повідомив генеральний директор МАГАТЕ.

Доповнення

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що атаки були спрямовані на ядерну програму Тегерана і армію і продовжуватимуться доти, доки загроза не буде усунена.

Нетаньяху: Операція Ізраїлю проти Ірану триватиме стільки, скільки буде потрібно

Іран пообіцяв вжити жорстких заходів, а верховний лідер аятола Алі Хаменеї заявив, що кілька командирів та вчених було вбито. За кілька годин після перших ізраїльських ударів Тегеран запустив понад 100 безпілотників у відповідь, заявив Ізраїль.

Іран запустив понад 100 безпілотників на Ізраїль: ЦАХАЛ готується до оборони