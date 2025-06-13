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МАГАТЭ после израильских ударов: иранская АЭС в Бушере и еще два объекта не пострадали, на объекте в Натанзе радиация в норме

Киев • УНН

 • 1150 просмотра

После израильских ударов МАГАТЭ сообщило, что АЭС в Бушере не пострадала, а на объекте в Натанзе уровень радиации не повысился. Ядерный объект в Исфахане и завод в Фордо также не пострадали.

МАГАТЭ после израильских ударов: иранская АЭС в Бушере и еще два объекта не пострадали, на объекте в Натанзе радиация в норме
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МАГАТЭ сообщило о контактах с властями Ирана после израильских ударов, в том числе по ядерным объектам, и указало, что на объекте в Натанзе после атаки не наблюдалось повышения уровня радиации, АЭС в Бушере не подверглась атаке, а ядерный объект в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали, пишет УНН.

Детали

Сначала в МАГАТЭ указали, что "внимательно следит за крайне тревожной ситуацией в Иране". "Агентство может подтвердить, что объект в Натанзе является одной из целей. Агентство находится в контакте с иранскими властями относительно уровней радиации. Мы также в контакте с нашими инспекторами в стране", - сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, которого цитируют в агентстве.

Впоследствии информацию уточнили.

"Иранские власти сообщили МАГАТЭ, что АЭС в Бушере не подверглась атаке и что на объекте в Натанзе не наблюдалось повышения уровня радиации", - отметил Гросси.

После дальнейших контактов с иранскими властями в МАГАТЭ также обновили информацию по еще двум объектам.

"Далее дальнейшие контакты с иранскими властями подтверждают, что ядерный объект в Исфахане не пострадал", - указал Гросси.

"На данный момент завод по обогащению топлива в Фордо не пострадал", - сообщил генеральный директор МАГАТЭ.

Дополнение

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что атаки были направлены на ядерную программу Тегерана и армию и будут продолжаться до тех пор, пока угроза не будет устранена.

Нетаньяху: Операция Израиля против Ирана будет продолжаться столько, сколько потребуется13.06.25, 04:41 • 3904 просмотра

Иран пообещал принять жесткие меры, а верховный лидер аятолла Али Хаменеи заявил, что несколько командиров и ученых были убиты. Через несколько часов после первых израильских ударов Тегеран запустил более 100 беспилотников в ответ, заявил Израиль.

Иран запустил более 100 беспилотников на Израиль: ЦАХАЛ готовится к обороне13.06.25, 08:35 • 2918 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Али Хаменеи
Израиль
Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии
Тегеран
Биньямин Нетаньяху
Иран
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