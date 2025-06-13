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Иран запустил более 100 беспилотников на Израиль: ЦАХАЛ готовится к обороне

Киев • УНН

 • 1978 просмотра

Иран запустил более 100 БПЛА в сторону Израиля в ответ на удары. Дронам потребуется несколько часов, чтобы добраться до Израиля, ЦАХАЛ работает над тем, чтобы их сбить.

Иран запустил более 100 беспилотников на Израиль: ЦАХАЛ готовится к обороне

За последние несколько часов Иран запустил на Израиль более 100 беспилотников, ЦАХАЛ работает над тем, чтобы их сбить, сообщает The Times of Israel, пишет УНН.

Детали

Армия обороны Израиля заявила, что за последние часы Тегеран запустил более 100 БПЛА в сторону Израиля в ответ на удары по иранским ядерным и военным объектам.

Дронам нужно несколько часов, чтобы добраться до Израиля из Ирана.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как иранские беспилотники направляются в Израиль. На кадрах видны иранские беспилотники в небе над Ираком, очевидно, на пути в Израиль.

Израильский телеграм-канал "Голос Израиля" сообщает, что ЦАХАЛ также готовится отражать массированный запуск баллистических ракет. То есть, по оценкам, будет комбинированная атака - с прибытием в Израиль беспилотников-камикадзе ожидаются запуски баллистических ракет.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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