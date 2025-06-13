Іран запустив понад 100 безпілотників на Ізраїль: ЦАХАЛ готується до оборони
Київ • УНН
Іран запустив понад 100 БПЛА в бік Ізраїлю у відповідь на удари. Дронам потрібно кілька годин, щоб дістатися до Ізраїлю, ЦАХАЛ працює над тим, щоб їх збити.
За останні кілька годин Іран запустив на Ізраїль понад 100 безпілотників, ЦАХАЛ працює над тим, щоб їх збити, повідомляє The Times of Israel, пише УНН.
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Армія оборони Ізраїлю заявила, що за останні години Тегеран запустив понад 100 БПЛА в бік Ізраїлю у відповідь на удари по іранських ядерних і військових об'єктах.
Дронам потрібно кілька годин, щоб дістатися до Ізраїлю з Ірану.
На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно, як іранські безпілотники прямують до Ізраїлю. На кадрах видно іранські безпілотники в небі над Іраком, очевидно, на шляху до Ізраїлю.
Ізраїльський телеграм-канал "Голос Ізраїлю" повідомляє, що ЦАХАЛ також готується відбивати масований запуск балістичних ракет. Тобто, за оцінками, буде комбінована атака - з прибуттям до Ізраїлю безпілотників-камікадзе очікуються запуски балістичних ракет.
Нетаньяху: Операція Ізраїлю проти Ірану триватиме стільки, скільки буде потрібно13.06.25, 04:41 • 3476 переглядiв