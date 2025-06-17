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В Израиле предостерегли аятоллу Хаменеи от ударов по гражданскому населению и напомнили о судьбе Саддама Хусейна

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Министр обороны Израиля предупредил лидера Ирана о последствиях, как у Саддама Хусейна, если продолжатся атаки. Израиль будет действовать против военных целей в Тегеране.

В Израиле предостерегли аятоллу Хаменеи от ударов по гражданскому населению и напомнили о судьбе Саддама Хусейна

Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил Верховного лидера Ирана Али Хаменеи "о судьбе, подобной судьбе президента Ирака Саддама Хусейна". В 2003 году иракский диктатор был свергнут в результате вторжения войск Соединенных Штатов, а впоследствии отыскан и повешен по приговору суда, пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

Я предостерегаю иранского диктатора от продолжения совершения военных преступлений и запуска ракет по израильским гражданским лицам. Ему следовало бы помнить о судьбе диктатора в стране, граничащей с Ираном, который избрал такой же путь против Государства Израиль

– заявил Кац, намекая на Саддама Хусейна, которого, после свержения его режима, нашли в подземном убежище и впоследствии повесили по приговору суда нового Иракского государства.

Кац упомянул израильский удар, нанесенный днем ранее по штаб-квартире иранского государственного вещателя IRIB в Тегеране. Он отметил, что другие продолжения правления иранского гражданского режима также могут быть целью атак.

Мы продолжим сегодня действовать против режимных и военных целей в Тегеране, так же, как мы делали это вчера против власти, транслирующей пропаганду и подстрекательство

– отметил Кац.

Он также призвал жителей Тегерана эвакуироваться из опасных районов в соответствии с инструкциями Армии обороны Израиля, которые были распространены на персидском языке.

Дополнение

Израильские военные уничтожили главу разведки Корпуса стражей исламской революции и его заместителя, а также руководителей разведки сил "Кудс". Ликвидация нанесла удар по способности Ирана осуществлять теракты.

В Иране назначили новых командующих армии и КСИР после сообщений о ликвидации их предшественников Израилем.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Али Хаменеи
Израиль
Армия обороны Израиля
Ирак
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран
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