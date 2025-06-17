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США перекидають частину військ на чолі з кораблем USS Nimitz на Близький Схід для захисту військового контингенту в регіоні - Marine Traffic

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Авіаносець USS Nimitz змінив курс та прямує на Близький Схід через зростання напруженості між Ізраїлем та Іраном. США перекидають військові ресурси на Далекий Схід через загрозу відповіді Ірану.

США перекидають частину військ на чолі з кораблем USS Nimitz на Близький Схід для захисту військового контингенту в регіоні - Marine Traffic

Американський авіаносець USS Nimitz залишив Південнокитайське море та взяв курс на захід на тлі зростання напруженості між Ізраїлем та Іраном для захисту військового контингенту в регіоні. За даними сервісу Marine Traffic, корабель вирушив уранці 16 червня після скасування запланованого візиту до в'єтнамського порту Дананг, передає УНН.

Деталі

На офіційному сайті командування Тихоокеанського флоту США зазначено, що авіаносна ударна група USS Nimitz до цього проводила операції з морської безпеки в Південнокитайському морі, що входять до планової присутності ВМС США в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Як повідомили агентству Reuters два обізнані джерела, зокрема дипломат, візит мав відбутися 20 червня, але офіційний прийом було скасовано. Одне з джерел зазначило, що американське посольство в Ханої пояснило зміну планів "невідкладною оперативною необхідністю".

Тим часом Associated Press, посилаючись на американських чиновників, повідомило, що Вашингтон активізував перекидання військових ресурсів до Далекого Сходу на тлі побоювань щодо можливої відповіді Ірану на нещодавні удари Ізраїлю.

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Так, есмінець USS Thomas Hudner отримав наказ прямувати до східного Середземномор’я, а ще один, поки не названий корабель, почав підготовку до потенційного залучення за запитом Білого дому.

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Почалося також безпрецедентне масове перекидання повітряних заправників ВПС США через Атлантику. У напрямку Європи вирушили понад 30 літаків KC-135 та KC-46 з баз у континентальній частині США. Вони залучені до забезпечення операцій ізраїльських повітряних сил, спрямованих на ураження цілей на території Ірану.

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Лілія Набока

Лілія Набока

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