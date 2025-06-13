США перекидають військові ресурси та есмінці ВМС на Близький Схід у відповідь на удари Ізраїлю та можливий напад Ірану

У відповідь на зростання напруженості між Ізраїлем та Іраном Сполучені Штати розпочали перекидання військових ресурсів на Близький Схід, зокрема есмінців ВМС, на тлі побоювань щодо масштабної відповіді з боку Тегерана. Водночас президент США Дональд Трамп вже проводить нараду з керівництвом Ради національної безпеки. Про це повідомляє УНН із посиланням на ApNews.

Сполучені Штати перерозподіляють військові ресурси, включаючи кораблі, на Близькому Сході у відповідь на удари Ізраїлю по Ірану та можливу атаку у відповідь з боку Тегерана - повідомили в п'ятницю два американських посадовці передає видання.

Як зазначається, військово-морські сили "наказали есмінцю USS Thomas Hudner розпочати плавання у напрямку східного Середземномор'я, а також другому есмінцю розпочати рух уперед, щоб він міг бути доступний на запит Білого дому".

Водночас як повідомляють джерела, що "Трамп зустрічається з керівництвом Ради національної безпеки, щоб обговорити ситуацію".

Війська в регіоні вже кілька днів вживають запобіжних заходів, зокрема добровільно змушують військовослужбовців, що знаходяться на їхньому утриманні, залишати регіональні бази, через загрозу ударів та масштабної відповіді з боку Тегерана.

Доповнення

Зазвичай на Близькому Сході базується близько 30 000 військовослужбовців. Однак у жовтні минулого року ця кількість зросла до 43 000 на тлі тривалої напруженості між Ізраїлем та Іраном, а також постійних нападів на комерційні та військові судна в Червоному морі з боку підтримуваних Іраном хуситів у Ємені.

"Хаднер" - есмінець класу "Арлі Берк", здатний захищатися від балістичних ракет.

1 жовтня 2024 року есмінці ВМС США випустили близько десятка перехоплювачів на захист Ізраїлю, коли країна зазнала атаки понад 200 ракет, випущених Іраном.

Контекст

У ніч на п'ятницю, 13 червня, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні.

Вдень того ж дня іранські джерела повідомили про нові повітряні атаки Ізраїлю в північно-західному регіоні країни, зокрема в районах Тебриза та Шираза.

Згодом Ізраїль підтвердив атаку на ядерні об'єкти Ірану. Зазначалося, що десятки ізраїльських літаків "завершили перший етап", який включав удари по десятках військових цілей, у тому числі ядерних, у різних районах Ірану.

За повідомленнями, військова операція Ізраїлю проти ядерної інфраструктури Ірану та керівництва Корпусу вартових ісламської революції готувалася в режимі таємності понад вісім місяців. Вона може затягтися на кілька тижнів.