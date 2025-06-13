США перебрасывают военные ресурсы и эсминцы ВМС на Ближний Восток в ответ на удары Израиля и возможное нападение Ирана

В ответ на рост напряженности между Израилем и Ираном Соединенные Штаты начали переброску военных ресурсов на Ближний Восток, в частности эсминцев ВМС, на фоне опасений относительно масштабного ответа со стороны Тегерана. В то же время президент США Дональд Трамп уже проводит совещание с руководством Совета национальной безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ApNews.

Соединенные Штаты перераспределяют военные ресурсы, включая корабли, на Ближнем Востоке в ответ на удары Израиля по Ирану и возможную ответную атаку со стороны Тегерана - сообщили в пятницу два американских чиновника передает издание.

Как отмечается, военно-морские силы "приказали эсминцу USS Thomas Hudner начать плавание в направлении восточного Средиземноморья, а также второму эсминцу начать движение вперед, чтобы он мог быть доступен по запросу Белого дома".

В то же время как сообщают источники, что "Трамп встречается с руководством Совета национальной безопасности, чтобы обсудить ситуацию".

Войска в регионе уже несколько дней принимают меры предосторожности, в частности добровольно заставляют военнослужащих, находящихся на их иждивении, покидать региональные базы, из-за угрозы ударов и масштабного ответа со стороны Тегерана.

Дополнение

Обычно на Ближнем Востоке базируется около 30 000 военнослужащих. Однако в октябре прошлого года это количество возросло до 43 000 на фоне продолжающейся напряженности между Израилем и Ираном, а также постоянных нападений на коммерческие и военные суда в Красном море со стороны поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене.

"Хаднер" - эсминец класса "Арли Берк", способный защищаться от баллистических ракет.

1 октября 2024 года эсминцы ВМС США выпустили около десятка перехватчиков в защиту Израиля, когда страна подверглась атаке более 200 ракет, выпущенных Ираном.

Контекст

В ночь на пятницу, 13 июня, израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.

Днем того же дня иранские источники сообщили о новых воздушных атаках Израиля в северо-западном регионе страны, в частности в районах Тебриза и Шираза.

Впоследствии Израиль подтвердил атаку на ядерные объекты Ирана. Отмечалось, что десятки израильских самолетов "завершили первый этап", который включал удары по десяткам военных целей, в том числе ядерным, в разных районах Ирана.

По сообщениям, военная операция Израиля против ядерной инфраструктуры Ирана и руководства Корпуса стражей исламской революции готовилась в режиме секретности более восьми месяцев. Она может затянуться на несколько недель.