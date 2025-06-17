США перебрасывают часть войск во главе с кораблем USS Nimitz на Ближний Восток для защиты военного контингента в регионе - Marine Traffic

Американский авианосец USS Nimitz покинул Южно-Китайское море и взял курс на запад на фоне роста напряженности между Израилем и Ираном для защиты военного контингента в регионе. По данным сервиса Marine Traffic, корабль отправился утром 16 июня после отмены запланированного визита во вьетнамский порт Дананг, передает УНН.

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На официальном сайте командования Тихоокеанского флота США указано, что авианосная ударная группа USS Nimitz до этого проводила операции по морской безопасности в Южно-Китайском море, входящие в плановое присутствие ВМС США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как сообщили агентству Reuters два осведомленных источника, в том числе дипломат, визит должен был состояться 20 июня, но официальный прием был отменен. Один из источников отметил, что американское посольство в Ханое объяснило изменение планов "неотложной оперативной необходимостью".

Тем временем Associated Press, ссылаясь на американских чиновников, сообщило, что Вашингтон активизировал переброску военных ресурсов на Дальний Восток на фоне опасений относительно возможного ответа Ирана на недавние удары Израиля.

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Так, эсминец USS Thomas Hudner получил приказ направляться в восточное Средиземноморье, а еще один, пока не названный корабль, начал подготовку к потенциальному привлечению по запросу Белого дома.

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Началась также беспрецедентная массовая переброска воздушных заправщиков ВВС США через Атлантику. В направлении Европы отправились более 30 самолетов KC-135 и KC-46 с баз в континентальной части США. Они привлечены к обеспечению операций израильских воздушных сил, направленных на поражение целей на территории Ирана.

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