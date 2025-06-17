МИД рекомендует украинцам выехать из Израиля и Ирана из-за ухудшения ситуации с безопасностью в регионе
Киев • УНН
Из-за обострения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, МИД Украины призывает граждан покинуть Израиль и Иран. Посольства формируют эвакуационные списки и разрабатывают пути эвакуации.
В связи с существенным ухудшением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке Министерство иностранных дел рекомендовало гражданам Украины по возможности в кратчайшие сроки покинуть территорию Израиля и Ирана до стабилизации ситуации в регионе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД.
Всех граждан Украины, находящихся на территории этих стран, призываем сохранять бдительность, внимательно следить за сообщениями компетентных органов стран пребывания, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и следовать в укрытие, соблюдать меры безопасности, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность
Детали
Сообщается также, что посольство Украины в Израиле и Посольство Украины в Иране формируют эвакуационные списки и разрабатывают варианты эвакуации граждан.
Информация о возможных путях эвакуации размещена на информационных ресурсах посольств Израиля и Ирана.
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, или вашей жизни или здоровью есть угроза, безотлагательно обращайтесь в ближайшее зарубежное дипломатическое учреждение Украины, или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-15-88, адрес электронной почты [email protected]
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