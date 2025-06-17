МИД рекомендует украинцам выехать из Израиля и Ирана из-за ухудшения ситуации с безопасностью в регионе

$41.530.08
48.070.37
ukenru
Рада назначила Генеральным прокурором Руслана Кравченко
10:46 • 23948 просмотра
Рада назначила Генеральным прокурором Руслана Кравченко
06:29 • 72176 просмотра
"Такие атаки - чистой воды терроризм": Зеленский отреагировал на атаку рф более 440 дронами и 32 ракетами
17 июня, 05:57 • 79015 просмотра
рф ударила по Киеву и окрестностям 175 дронами и по меньшей мере 16 ракетами, есть разрушения от верхних этажей до подвала - КГВА
16 июня, 13:59 • 123119 просмотра
Зеленский планирует обсудить с Трампом оборонный пакет, который Украина готова купить
Эксклюзив
16 июня, 12:56 • 137579 просмотра
Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки
Эксклюзив
16 июня, 11:24 • 118109 просмотра
За почти пять лет Центром Шалимова проведено около 250 трансплантаций органов от посмертного донора
Эксклюзив
16 июня, 09:55 • 104724 просмотра
Связи нардепа Кузьминых с аптечным бизнесом должны проверить НАБУ и НАПК – адвокат
16 июня, 08:24 • 177279 просмотра
Зеленский предложил Руслана Кравченко на должность Генпрокурора: представление уже в Раде
Эксклюзив
16 июня, 07:14 • 82929 просмотра
День летнего солнцестояния: астролог дала советы, что делать для привлечения удачи
16 июня, 06:29 • 80475 просмотра
Генштаб: появилось новое Северо-Слобожанское направление из-за активизации врага на пограничье Сумской области
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
5.8м/с
68%
749мм
Популярные новости
Атака рф на Киев: уже 55 пострадавших, о жертвах точных данных нет17 июня, 05:19 • 59437 просмотра
Трамп созывает Совет нацбезопасности США после саммита G7: стала известна причина17 июня, 06:04 • 47223 просмотра
Атака рф на столицу: на Нивках нашли части кассетных боеприпасов06:45 • 99202 просмотра
Профильный комитет поддержал назначение Руслана Кравченко на должность Генпрокурора08:28 • 28934 просмотра
Администрация Трампа свернула группу давления на рф по переговорам с Украиной - Reuters11:16 • 16390 просмотра
публикации
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16 июня, 09:40 • 220920 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков16 июня, 09:34 • 244867 просмотра
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 270031 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 341591 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах13 июня, 08:36 • 395164 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Игорь Клименко
Эммануэль Макрон
Олег Кипер
Актуальные места
Киев
Украина
Израиль
Иран
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 68261 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 83918 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 146573 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 169974 просмотра
Подкаст Меган Маркл не выдержал конкуренции с критиками15 июня, 08:57 • 117490 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Х-47М2 "Кинжал"
Калибр (семейство ракет)
Truth Social
Беспилотный летательный аппарат

МИД рекомендует украинцам выехать из Израиля и Ирана из-за ухудшения ситуации с безопасностью в регионе

Киев • УНН

 • 760 просмотра

Из-за обострения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, МИД Украины призывает граждан покинуть Израиль и Иран. Посольства формируют эвакуационные списки и разрабатывают пути эвакуации.

МИД рекомендует украинцам выехать из Израиля и Ирана из-за ухудшения ситуации с безопасностью в регионе

В связи с существенным ухудшением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке Министерство иностранных дел рекомендовало гражданам Украины по возможности в кратчайшие сроки покинуть территорию Израиля и Ирана до стабилизации ситуации в регионе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД.

Всех граждан Украины, находящихся на территории этих стран, призываем сохранять бдительность, внимательно следить за сообщениями компетентных органов стран пребывания, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и следовать в укрытие, соблюдать меры безопасности, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность

- говорится в рекомендации.

Детали

Сообщается также, что посольство Украины в Израиле и Посольство Украины в Иране формируют эвакуационные списки и разрабатывают варианты эвакуации граждан.

Информация о возможных путях эвакуации размещена на информационных ресурсах посольств Израиля и Ирана.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, или вашей жизни или здоровью есть угроза, безотлагательно обращайтесь в ближайшее зарубежное дипломатическое учреждение Украины, или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-15-88‬, адрес электронной почты [email protected]

- отметили в МИД.

Армия обороны Израиля подтвердила удар по центру связи в Иране 16.06.25, 21:07 • 3942 просмотра

Напомним

Израиль атаковал государственное телевидение Ирана.

Армия обороны Израиля сообщала о запуске ракет из Ирана, - системы обороны были приведены в действие для перехвата, населению приказано оставаться в укрытиях.

Дональд Трамп сократил участие в саммите G7 в Канаде и вернулся в Вашингтон. Решение связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке и необходимостью срочных консультаций.

Израильские военные заявили о ликвидации главы чрезвычайного военного штаба Ирана Али Шадмани17.06.25, 09:40 • 3346 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

Новости МираНаши за границей
Израиль
Вашингтон
Дональд Трамп
Канада
Иран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9