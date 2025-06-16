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Армия обороны Израиля подтвердила удар по центру связи в Иране

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Армия обороны Израиля нанесла удар по центру связи в Иране, который использовался в военных целях. ЦАХАЛ заявил, что здание использовалось под видом гражданской деятельности.

Армия обороны Израиля подтвердила удар по центру связи в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сегодня, 16 июня, нанесла удар по центру связи, который якобы использовался в военных целях Вооруженными силами Ирана. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, пишет УНН.

Сегодня ВВС Израиля нанесли точный удар на основе разведывательных данных, предоставленных Разведывательным управлением, по центру связи, который использовался в военных целях Вооруженными силами Ирана

- говорится в сообщении.

В Армии обороны заявили, что здание использовалось иранскими военными под видом гражданской деятельности, прикрывая военное использование инфраструктуры и активов центра.

Удар нанес ущерб военному потенциалу Вооруженных сил Ирана

- подчеркнули в израильской армии.

В Армии обороны отметили, что военные обеспечили эффективное заблаговременное предупреждение гражданского населения, в том числе с помощью телефонных звонков, и нанесли удар точным способом, чтобы уменьшить ущерб гражданскому населению, насколько это было возможно.

Напомним

Иранское государственное телевидение сообщило о нападении Израиля после угроз министра обороны Израиля. Телевидение возобновило вещание после перерыва, обвиняя Израиль в попытке "заглушить голос правды".

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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