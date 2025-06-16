Ізраїль атакував державне телебачення Ірану: подробиці інциденту

Новини Ісламської Республіки Іран, частина державного телевізійного мовника Ірану, заявляють про напад Ізраїлю, передає УНН із посиланням на Reuters.

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За даними ЗМІ, це сталося після погроз, зроблених раніше сьогодні міністром оборони Ізраїлю, який заявив, що державний мовник "ось-ось зникне".

Нижче наведено скріншоти з моменту падіння уламків у студії, коли ведуча відійшла від камери.

Додамо

Іранське державне телебачення повернулося до прямого ефіру після кількох хвилин перерви в ефірі після нападу Ізраїлю.

Телебачення повідомляє в тексті, що відображається на екрані, що всі його програми "відновлюються в прямому ефірі без будь-яких перерв".

В іншому новинному бюлетені йдеться, що Ізраїль "жорстоко порушив правила, атакував одну з будівель державного телебачення Ірану".

Телебачення стверджує, що Ізраїль намагався "заглушити голос правди", атакуючи його.

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