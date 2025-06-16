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Ізраїль атакував державне телебачення Ірану: подробиці інциденту

Київ • УНН

 • 478 перегляди

Іранське державне телебачення повідомило про напад Ізраїлю після погроз міністра оборони Ізраїлю. Телебачення відновило мовлення після перерви, звинувачуючи Ізраїль у спробі "заглушити голос правди".

Ізраїль атакував державне телебачення Ірану: подробиці інциденту

Новини Ісламської Республіки Іран, частина державного телевізійного мовника Ірану, заявляють про напад Ізраїлю, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

За даними ЗМІ, це сталося після погроз, зроблених раніше сьогодні міністром оборони Ізраїлю, який заявив, що державний мовник "ось-ось зникне".

Нижче наведено скріншоти з моменту падіння уламків у студії, коли ведуча відійшла від камери.

Додамо

Іранське державне телебачення повернулося до прямого ефіру після кількох хвилин перерви в ефірі після нападу Ізраїлю.

Телебачення повідомляє в тексті, що відображається на екрані, що всі його програми "відновлюються в прямому ефірі без будь-яких перерв".

В іншому новинному бюлетені йдеться, що Ізраїль "жорстоко порушив правила, атакував одну з будівель державного телебачення Ірану".

Телебачення стверджує, що Ізраїль намагався "заглушити голос правди", атакуючи його.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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