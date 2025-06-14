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"Час зупинитися": генсек ООН виступив із закликом до Ізраїлю та Ірану

Київ • УНН

 • 252 перегляди

Антоніу Гутерреш закликав Ізраїль та Іран до миру і дипломатії. Іран погрожує атакувати країни, що захищатимуть Ізраїль.

"Час зупинитися": генсек ООН виступив із закликом до Ізраїлю та Ірану

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав Ізраїль та Іран припинити ескалацію конфлікту. Про це повідомляє УНН.

Деталі

У соцмережі Х Гутерреш зазначив, що у світі "мають панувати мир і дипломатія".

Бомбардування Ізраїлем іранських ядерних об'єктів. Іран завдав ракетних ударів по Тель-Авіву. Досить ескалації. Час зупинитися

- генсек ООН.

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Тим часом неназваний високопоставлений іранський чиновник заявив CNN, що Іран посилить свої атаки на Ізраїль і націлиться на регіональні бази будь-якої країни, "яка спробує його захистити".

"Іран залишає за собою право - відповідно до міжнародного права - рішуче відповісти цьому режиму. Будь-яка країна, яка намагатиметься захистити режим від операцій Ірану, у свою чергу побачить, що її регіональні бази та позиції стануть новими цілями", - сказав співбесідник видання.

Нагадаємо

За інформацією CNN, американські військові допомогли перехопити іранські ракети, запущені по Ізраїлю. Одне із ізраїльських джерел повідомило, що інші інші країни регіону також підтримали ізраїльську ППО.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Israel
Антоніу Гутерреш
Організація Об'єднаних Націй
Сполучені Штати Америки
Іран
Тель-Авів
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