"Час зупинитися": генсек ООН виступив із закликом до Ізраїлю та Ірану

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав Ізраїль та Іран припинити ескалацію конфлікту. Про це повідомляє УНН.

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У соцмережі Х Гутерреш зазначив, що у світі "мають панувати мир і дипломатія".

Бомбардування Ізраїлем іранських ядерних об'єктів. Іран завдав ракетних ударів по Тель-Авіву. Досить ескалації. Час зупинитися - генсек ООН.

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Тим часом неназваний високопоставлений іранський чиновник заявив CNN, що Іран посилить свої атаки на Ізраїль і націлиться на регіональні бази будь-якої країни, "яка спробує його захистити".

"Іран залишає за собою право - відповідно до міжнародного права - рішуче відповісти цьому режиму. Будь-яка країна, яка намагатиметься захистити режим від операцій Ірану, у свою чергу побачить, що її регіональні бази та позиції стануть новими цілями", - сказав співбесідник видання.

Нагадаємо

За інформацією CNN, американські військові допомогли перехопити іранські ракети, запущені по Ізраїлю. Одне із ізраїльських джерел повідомило, що інші інші країни регіону також підтримали ізраїльську ППО.

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