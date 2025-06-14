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США та інші країни допомагали перехоплювати іранські ракети - CNN

Київ • УНН

 • 1142 перегляди

США підтримали Ізраїль у перехопленні іранських ракет 13 червня. Інші країни регіону також долучилися до підтримки ППО, як і під час масштабної атаки Ірану у квітні.

США та інші країни допомагали перехоплювати іранські ракети - CNN

Ввечері 13 червня США надали Ізраїлю допомогу в перехопленні іранських ракет. Про це повідомляє CNN із посиланням на ізраїльські джерела, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що до підтримки протиповітряної оборони також долучилися інші країни регіону, аналогічно до масштабної атаки Ірану у квітні, коли було успішно знешкоджено 99% запущених снарядів.

Сполучені Штати допомогли Ізраїлю перехопити іранські ракети у п'ятницю ввечері

- цитує видання співбесідника.

Вказується, що інші країни регіону також підтримали ізраїльську протиповітряну оборону, подібно до того, як вони це робили під час попередніх іранських атак на Ізраїль.

Доповнення

У квітні 2024 року Іран запустив понад 300 снарядів, включаючи близько 170 безпілотників та понад 120 балістичних ракет, у бік Ізраїлю, але, за словами ізраїльських військових, "99%" з них були перехоплені ізраїльськими системами протиповітряної оборони та його "партнерами".

Контекст

У ніч на п'ятницю, 13 червня, західні ЗМІ повідомили, що ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні.

Іран випустив "сотні різних балістичних ракет" у бік Ізраїлю, що Тегеран назвав початком своєї "нищівної відповіді" на ізраїльські атаки в п’ятницю вранці.

Іран перейшов "червоні лінії", ударивши по цивільних - міністр оборони Ізраїлю13.06.25, 23:38 • 1560 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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