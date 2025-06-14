США и другие страны помогали перехватывать иранские ракеты - CNN

Вечером 13 июня США оказали Израилю помощь в перехвате иранских ракет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на израильские источники, передает УНН.

Детали

Отмечается, что к поддержке противовоздушной обороны также присоединились другие страны региона, аналогично масштабной атаке Ирана в апреле, когда было успешно обезврежено 99% запущенных снарядов.

Соединенные Штаты помогли Израилю перехватить иранские ракеты в пятницу вечером - цитирует издание собеседника.

Указывается, что другие страны региона также поддержали израильскую противовоздушную оборону, подобно тому, как они это делали во время предыдущих иранских атак на Израиль.

Дополнение

В апреле 2024 года Иран запустил более 300 снарядов, включая около 170 беспилотников и более 120 баллистических ракет, в сторону Израиля, но, по словам израильских военных, "99%" из них были перехвачены израильскими системами противовоздушной обороны и его "партнерами".

Контекст

В ночь на пятницу, 13 июня, западные СМИ сообщили, что израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.

Иран выпустил "сотни различных баллистических ракет" в сторону Израиля, что Тегеран назвал началом своего "сокрушительного ответа" на израильские атаки в пятницу утром.

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